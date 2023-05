A la sombra | Luis Cresencio Sandoval González

Que ayer López Obrador dio por terminados un par de escándalos de la Sedena. “Como secretario de la Defensa nunca he volado hacia Europa. He ido… Solamente conozco París, en la administración anterior me tocó ir por cuestiones de trabajo en dos ocasiones para iniciar las pláticas o las juntas de Estados Mayores México-Francia. Es el único país, la única ciudad de Europa que conozco”, dijo ayer Luis Cresencio Sandoval González, a propósito de sus viajes, supuestamente con todo y familia y derrochando estilo. “Pero, repito, nunca he ido a Europa de vacaciones y tengo más de 20 años que no salgo de vacaciones”. ¿Usted cree?

A la sombra…

“Sobre este departamento que adquirí casi al inicio de la administración, lo adquirí en el precio que dice la nota, pero lo que no menciona esa nota es que el departamento era obra gris. Ese edificio, ese departamento tenía 11 años en que había sido construido y por algunas circunstancia las personas dueñas anteriormente de ese departamento no han hecho los acabados, esa fue la oportunidad que tuve para adquirirlo a ese precio en ese lugar”, explicó Sandoval sobre su propiedad en Bosque Real. Más o menos así, sin entrar en detalles, quisieron silenciar a la prensa que cuestiona la operación y los viajes del secretario. Los reporteros, otra vez, salieron regañados por el Presidente. Nueva lección de periodismo del inquilino de Palacio Nacional…

***

“Andrés me retaste y te rajaste”. El diputado panista y aspirante presidencial, Santiago Creel, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador en un video difundido en redes sociales, después de que el mandatario anunciara que no se reuniría con él.

***

En el video, Creel cuestionó el conocimiento del Presidente sobre la Constitución y lo invitó a leerla, destacando los artículos 49, 94, 100 y 127 que, según el panista, deben ser modificados si se desea eliminar fideicomisos. El diputado retó al Presidente a un encuentro y propuso ofrecerle alternativas para obtener dinero sin afectar al Poder Judicial.

***

Que la ministra sí lo dijo y lo sostiene, para que le quede claro a los de Morena. “No quiero que mi silencio deje lugar a dudas. Como lo manifesté expresamente en la comunicación personal con el senador Armenta Mier, sostengo en público lo que dije en privado”, escribió Norma Lucía Piña Hernández, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

***

“Sus expresiones sobre datos inexactos, así como sobre la labor de quienes formamos parte del Poder Judicial me indignan. Reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada. Confío en que mi modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza”, escribió Piña, porque Alejandro Armenta dice que casi, casi, teme por su vida por unos mensajes en WhatsApp que le mandó.

***

Ahora que se comienzan a definir las candidaturas para las alcaldías en la Ciudad de México, en el Movimiento de Regeneración Nacional es notable que muchos de los perfiles punteros son de la vieja escuela obradorista. Entre los nombres que figuran ya está, por ejemplo, el de Fernando Rosique; el exjefe delegacional en Iztacalco que ahora lidera varios sondeos para quedarse con la alcaldía de Azcapotzalco el próximo año.

***

A tan sólo unos días de la visita a Hidalgo del presidente López Obrador, para supervisar las obras de modernización de la Refinería de Tula, habitantes del municipio de Atotonilco de Tula, donde gobierna el aliancista Jaime Ramírez, realizaron un bloqueo de calles para impedir el paso de vehículos de la construcción. Los mencionados cercos frenaron las obras en la Refinería Miguel Hidalgo de Pemex y en el hospital de la región, esto, nos dicen, avalado por las propias autoridades de la región.