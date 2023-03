A la sombra | Luis Cresencio Sandoval González

Tómelo con reserva, como dicen los editores de los diarios populares, pero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quiere sacudirse una masacre de militares en Nuevo Laredo, o bueno, es lo que parece. “Bueno, conozco el caso, se nos informó en el Gabinete de Seguridad y, a propuesta del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue el caso, incluso las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación para que, si resultan responsables los miembros del Ejército, sean castigados”. En realidad, como documentó este diario antes que nadie, HRW encenció la alerta.

A la sombra…

Más allá de las locuras de la señora Vilchis, dicen los que saben que el presidente de México se calentó con lo que comenta Jesús Ramírez, su vocero. Que por qué. Siga este párrafo, voz del mandatario, que lanzó ayer sin meditar: Si yo tuviese más dinero que Loret de Mola o que Claudio X. González, o que Narro o que Creel, que la mayoría de ellos, si yo me hubiese dedicado a robar como ellos, no podría yo encabezar con el apoyo de millones de mexicanos una transformación como la que se está llevando a cabo, no aguantaría yo, imagínense, periodicazos del Wall Street Journal, ¡ay, nanita!; del New York Times, del Washington Post, del Financial Times, bueno, ni del Reforma o de El Financiero”. Los medios tradicionales decimos a las lecturas del mandatario: “Ay nanita”.

***

Pese a los intentos de José Antonio Centeno hasta ayer presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), por frenar la candidatura de María de Lourdes Medina Ortega, aspirante a presidir dicho organismo para el periodo 2023-2024, según por no cumplir con todos los requisitos legales establecidos en los Estatutos del organismo y en la Ley de Cámaras, se quedó con las ganas.

***

Éste perdió la elección junto con su candidato José Manuel Sánchez Carranco, pues la que se alza con la victoria es Esperanza Ortega Asad quien había unido fuerzas con Medina Ortega. Sin duda entre las prioridades de la nueva administración será tejer un puente de diálogo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que encabeza Francisco Cervantes y con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), al mando de José Abugaber, para hacer un plan de pagos y poder regresar a estos organismos empresariales.

***

Después de unos 15 días de espera, se publicó al fin en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley de Economía Circular, con la que las autoridades en la capital deberán crear políticas públicas rumbo a la sostenibilidad ambiental. Específicamente, con la norma que entra en vigor se deberán implementar acciones de reciclaje y reutilización de residuos para llevar al mínimo el impacto al medio ambiente.

***

Dicen que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de Rosario Piedra, han calado hondo los señalamientos de inacción en esta administración, de ahí que desde hace un tiempo han decidido tener presencia en las calles y ser visibles en las distintas movilizaciones y protestas que se llevan a cabo en todo el país, esto para recibir las quejas y denuncias ciudadanas y determinar la procedencia de su actuación en cada caso.