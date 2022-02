A la sombra | Luis Donaldo Colosio

Le contamos que la capital del estado más industrial del país, Monterrey, que gobierna Luis Donaldo Colosio, se encuentra paralizada en su actividad constructora desde hace cinco meses. Resulta que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecologia, que encabeza Laura Iráis Ballesteros Mancilla tiene paradas a 25 mil familias de trabajadores y obreros de la industria de la construcción por el congelamiento de trámites

En este tiempo han sido decenas de empresas, pequeñas, medianas y grandes, locales o nacionales, subcontratistas o compañías incluso extranjeras con operación en la ciudad, con obras por iniciar o en desarrollo que han enfrentado el aplazamiento de documentación y trámites necesarios para operar, superando por mucho los tiempos promedio que se requieren para que la dependencia los atienda. El único argumento de doña Laura es que “se está trabajando” en “poner orden” pero el hecho es que nada se autoriza y nada se mueve, con las consecuentes pérdidas económicas que esto provoca.

Este miércoles entró en vigor la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación que determina sanciones para los bloqueos y tomas de casetas y, este mismo día, cerca de 500 integrantes de la Unión de Normales del Estado de Guerrero bloquearon la Autopista del Sol México-Acapulco.

Los protestantes, pertenecientes a ocho escuelas, demandan 635 plazas de maestro, así como uniformes, equipamiento y apoyo económico para los festejos de aniversario de cada plantel, por lo que hay quienes se preguntan ya si sus peticiones serán atendidas o si serán los primeros en hacerse acreedores de una sanción como las establecidas en la nueva reglamentación, que van desde tres meses de prisión y multas de 9 mil pesos.

En la medición de febrero sobre la percepción de los alcaldes de las capitales del país, Luis Donaldo Colosio de Monterrey, Renán Barrera de Mérida, Jorge Corichi de Tlaxcala y Pablo Lemus de Guadalajara lograron las calificaciones más altas otorgadas por sus gobernados. Por el contrario, Geraldine Ponce de Tepic, Mario Navarro de Guanajuato, Sergio Baños de Pachuca, Francisco Martínez Neri de Oaxaca y Alfonso Alcázar de Morelia estuvieron dentro de los peor evaluados por la ciudadanía.

Que en el IMSS Tamaulipas, que lleva Velia Patricia Silva Delfín, aún no son respondidas las 177 preguntas que fueron enviadas como parte de la adquisición de cartuchos LA-050GYR018-E19-2022, y es que por quinta ocasión, la respectiva Junta de Aclaraciones se pospuso. No por nada el tema ha cobrado especial relevancia ya que de buenas a primeras los requisitos se ajustaron a las capacidades de la marca Lexmark, por lo que no se han hecho esperar comentarios sobre el favoritismo hacia esta fabricante estadounidense. ¿Será?