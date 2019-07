A la sombra | Luis Raúl González

Foto: Alejandro Oyervides

“No es posible que se estigmatice y descalifique, en lo general, a todas las policías e instituciones públicas vinculadas a la seguridad, procuración e impartición de justicia, así como sus miembros”, reclamó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ, durante la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Sí, se lo dice al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

***

Que hoy por la tarde se reúne Amnistía Internacional, capítulo México, que preside Luz Marcela Villalobos Andrade, para analizar el plan de trabajo de la delegación nacional que asistirá a la Asamblea Global de esa ONG que se realizará este año en Johannesburgo del 2 al 4 de agosto de 2019.

***

Dicen los que saben que la cita sería de rutina, de no ser porque en las últimas semanas esta organización ha sido particularmente crítica de la postura que ha asumido el presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema de los derechos humanos, que según Amnistía Internacional ocupan un lugar relevante en su discurso, pero poco en la agenda diaria. De hecho, ellos reportan que en México hay una grave crisis en esa materia, a la que el gobierno federal no le ha entrado y no ha hecho mucho por resolver.

***

Los de las organizaciones critican por ejemplo la ausencia del mandatario tabasqueño en el informe de labores del presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, y el endurecimiento del trato a migrantes, luego de los acuerdos de la cancillería mexicana con la Casa Blanca. O sea que, de Sudáfrica nos podría llegar una amonestación por no estar, como país, a la altura de ese reto. ¿No estamos a la altura de los retos en derechos humanos?, es pregunta, dice el columnista fifí.

***

Como una especie de regla no escrita y de la que nadie se atreve abiertamente a hablar, entre los colaboradores de la Profeco se tiene claro que la atención a los reclamos de consumidores provenientes de Guanajuato son una prioridad y que las acciones que generan beneficios para la población deben tener también su mayor resonancia en aquel estado. ¿Un gran misterio?

***

Claro que no es misterio lo que apunta hacia Guanajuato desde la Profeco, nos cuentan. La razón, nos detallan, resulta más que clara, pues el propio procurador Ricardo Sheffield reveló con mucho adelanto a sus colaboradores que volverá a buscar la gubernatura de su natal entidad por allá de 2024 y que, finalmente, buscará terminar en su tierra con más de 30 años de administraciones panistas. ¿Anda en campaña desde ahora?

***

Y que entre los personajes simbólicos a los que más hace referencia Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias mañaneras se encuentra, sin duda, el ídolo de las multitudes Chico Ché, a quien nombra siempre como su “paisano” y alude con frases como “Quén pompo” o “De quén chon”. Lo raro del asunto, nos explican, es que el músico e intérprete que tanto admira el Ejecutivo no nació precisamente en el estado de Tabasco, sino en el entonces Distrito Federal y hoy Ciudad de México, específicamente en la delegación Azcapotzalco. ¿Será que en este caso el Presidente tiene también otros datos?