A la sombra | Luis Videgaray

Una bomba de tiempo avanza hacia la frontera sur de México. Una bomba que le estallará en las manos al menos a un par de funcionarios de este país. La caravana de migrantes centroamericanos que está llegando a nuestro territorio, rumbo a Estados Unidos, es una trampa para la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza LUIS VIDEGARAY, y el Instituto Nacional de Migración, de GERARDO GARCÍA, ya que, hagan lo que hagan con ellos, van a quedar de todos modos mal.

Dicen los que saben que si las autoridades mexicanas dejan pasar a los migrantes de la caravana sin papeles, violarán las leyes migratorias. Si se les detiene y deporta, se obedecería a un presidente extranjero, Donald Trump, que ha pedido se les detenga, además de que México quedaría como el villano de la película. Si se les da asilo, se abre la puerta a una oleada mundial de migrantes. Si se les toca mal, si no, también. Ni con pinzas se puede abordar un caso en el que la autoridad –como las más de las veces sucede-- pretendía hacerse de la vista gorda y que se toparan solitos con la frontera norte. La notoriedad de la caravana, sin embargo, nos ha dejado expuestos al escrutinio mundial. A ver ¡éntrenle!

By the way, como dicen allá en Tabasco: Mucha preocupación causó entre analistas de Moody´s la declaración del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de que el país dejará de exportar petróleo. Sólo se va a extraer lo que se necesita para consumo interno y ya no se va a vender en el mediano plazo al extranjero, dijo el domingo en su natal Tabasco. Hoy, en videoconferencia desde Nueva York, el analista soberano de la calificadora de riesgo crediticio, Jaime Reusche, y la analista de Pemex, Nymia Almeida, hablarán sobre las implicaciones de la medida anunciada para la petrolera y el propio gobierno. Si bien la producción de crudo cerró el año pasado en su nivel más bajo desde 1980, por exportaciones ingresaron al país 19 mil 662 millones de dólares. Compensar esos recursos no sería fácil.

El sector plastiquero se reunirá este 23 de octubre en Zapopan, Jalisco, para llevar a cabo el Segundo Congreso Técnico: “Plásticos en la agricultura”, organizado por la ANIPAC, de Aldimir Torres Arenas, y cuyo fin es dar a conocer los procesos, desarrollos y normativas de los plásticos en beneficio de la agricultura de México. Y vaya que este sector es fundamental, pues basta recordar que la producción agropecuaria del país ocupa el tercer lugar en América Latina y el decimoprimero a nivel mundial, con más de 292 millones de toneladas anuales. Por eso entre los temas que se abordarán serán las innovaciones en tecnologías y procesos de extrusión, inyección y polímeros biodegradables, entre otros materiales que permiten la fabricación de productos plásticos para el campo.

El día de hoy estarán de manteles largos en el sector energético, y no es para menos si se cumplen 25 años del Comité Consultivo para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos, a cargo de Odón de Buen, órgano encargado de elaborar, aplicar y vigilar el cumplimiento de las NOM de eficiencia energética.