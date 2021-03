A la sombra | Luis Videgaray

Desde hace varias semanas se anda comentando a la sombra del poder que Luis Videgaray está en la mira de los hombres del Presidente de México, un día sí y otro también los abogados que conocen del tema cuentan que pronto saldrán detalles de sus movimientos sospechosos durante la administración de Enrique Peña Nieto, y que esas acusaciones se basarán principalmente en declaraciones de Emilio Lozoya Austin y de Rosario Robles. El problema es que dicen los que saben que Robles ya anda presionando con que se puede rajar.

***

"Las autoridades ministeriales y del Poder Ejecutivo Federal han decidido someterla a un proceso penal en el que existe la intencionalidad de mantenerla en prisión a toda costa y bajo cualquier circunstancia, negándole la posibilidad de lograr una negociación, a la que cualquier persona tiene derecho”, señala el escrito que hizo público el bufete de abogados de la ex Secretaria de Desarrollo Social. Eso se entendió como que no “cantará” en contra de los que alguna vez fueron sus aliados y que hoy todo indica la han dejado sola bajo la sombra.

***

Pero aclaran sus cercanos que nunca ha pensado en declararse culpable y que eso es distinto a que pueda conseguir un buen acuerdo y hunda un poco a los que la dejaron en prisión, en manos de la cuatroté. Dicen que Rosario cuenta con mucha información guardada en computadoras, pero en la prisión no hay forma que tenga acceso a ella, por eso se pedirá que se le otorgue la libertad condicional para que pueda revisar la información desde su casa y decida a quién poner. Sergio Ramírez, defensor de Robles, cambió de estrategia. Pero el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere no solamente gente en la cárcel, quiere que se repare el daño, es decir, que regresen unos cinco mil millones de pesos.

***

Aunque acudió este martes a la Cámara de Diputados en respuesta al llamado que le hizo la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que preside Óscar González, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, se abstuvo de dar información sobre las indagatorias que existen contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para no violentar el debido proceso.

***

Lo anterior, dicen, fue bien visto entre los legisladores de todos los partidos, pues mientras los morenistas entendieron que el caso debe llevarse con sigilo y que será la Comisión Instructora la encargada de revisar el procedimiento, los panistas reconocieron que no se transgredieron los derechos del mandatario estatal durante la sesión. Bueno, algunos panistas, porque desde sus trincheras, muchos están muy molestos ante el camino que ha seguido esta acusación casi al arranque del gran pleito electoral.

***

En una decisión de último momento, el aspirante a la alcaldía de Querétaro, Adolfo Ríos, decidió bajarse de la contienda electoral en la que competiría en junio próximo bajo las siglas del Movimiento Ciudadano y del Partido Verde Ecologista. Según el ex portero de la selección nacional, porque los acuerdos que había pactado con dichos organismos políticos no fueron cumplidos; sin embargo, no descartó participar en el futuro en la vida pública. ¿En qué le habrán fallado los institutos que llevan Clemente Castañeda y Karen Castrejón al conocido “arquero de Cristo”?