A la sombra | Luisa María Alcalde

Foto: Alejandro Oyervides





“Tenemos, respecto a las empresas que se niegan e insisten en no cumplir con las medidas y detener sus actividades, tenemos a Grupo Elektra en diferentes partes del país, con más de 10 mil trabajadores. Es un centro de trabajo no esencial que se niega al cierre”, dijo ayer durante la mañanera LUISA MARÍA ALCALDE, titular de la Secretaría del Trabajo. “Tenemos también el caso de Autofin aquí, en la Ciudad de México. Se dedican a la venta de vehículos automotores, no son una actividad esencial considerada por la Secretaría de Salud y aun así continúan con sus labores”.

***

A quien le llueve sobre mojado es a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Y es que, las críticas al interior de la misma cuatroté no sólo vinieron por el retraso de una semana para dar a conocer que tenía Covid-19, sino por la investigación light que hizo contra el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, a quien dicen que perdonó por adelantado de un posible conflicto de interés.

***

Ahora, cinco meses después del cierre de esa indagatoria, se descubre que la empresa del hijo de Bartlett tuvo contratos millonarios con el gobierno morenista, lo que deja mal parada a Sandoval, su equipo y su trabajo. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se investigue, ahora sí hasta por debajo de las piedras al hijo del director de la CFE, sus presuntos sobreprecios y los contratos adjudicados. ***

Durante el fin de semana, el gobierno de Quintana Roo de Carlos Joaquín González logró firmar un acuerdo sin precedentes con el sector empresarial y los líderes sindicales, esto para proteger la mayor cantidad de empleos posibles durante la parálisis económica derivada de la pandemia por coronavirus.

***

Nos dicen que el denominado “Pacto de Unidad por Quintana Roo”, enfocado a diseñar y coordinar las acciones de recuperación económica, involucrará también al sector académico y a los poderes legislativo y judicial de la entidad, todos trabajando en conjunto para retomar la actividad turística de la entidad, a más tardar, a partir del mes de junio.

***

Que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo LópezGatell, tuvo que recurrir finalmente al terrorismo psicológico luego de que en los últimos días, y sobre todo durante el “puente del 1 de mayo”, las calles de las grandes urbes se observaron otra vez con importante movimiento de personas.

***

Evidentemente, el comentario de López Obrador, sobre que “hemos podido aplanar la curva de los infectados”, tuvo mucho que ver con este relajamiento de las medidas de aislamiento, por lo que el subsecretario debió subir el tono y advertir que cualquier persona afectada por el Covid-19, aunque no presente síntomas, puede morir en dos o máximo seis horas. Si con esto la gente no regresa a sus casas, pues habrá que eliminar esas libertades de tránsito que tanto presume el señor presidente.