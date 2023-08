A la sombra | Marcelo Ebrard

En medio del agitado panorama político, una situación curiosa ha surgido y se ha convertido en el tema de conversación preferido en los círculos políticos. El siempre carismático candidato Marcelo Ebrard enfrenta un inesperado dilema en su estratégica gira proselitista. El enigma en cuestión es dónde elegir para cerrar sus enérgicos mítines, ya que parece haber perdido la partida por el codiciado Monumento a la Revolución. Que ya se lo ganaron (¿Es Claudia?).

A la sombra…

Contrario a sus expectativas, la emblemática estructura no la podrá utilizar, dejando a Ebrard con un plan de cierre de campaña sin la joya que esperaba. Se dice que el candidato tenía en la mira el majestuoso Zócalo para este propósito, pero la intriga política y las tácticas de juego sucio parecen haberlo dejado en una posición incómoda, aunque dicen que el Presidente no quiere prestarle ese espacio a ninguna corcholata, por aquello de las quejas que surgirían de cualquier suspirante alegando preferencias y cariños. Y tampoco tiene el Monumento de Insurgentes Norte, por lo que todos se preguntan cómo sorprenderá a Sheinbaum y al mismísimo líder de Morena.

***

Dicen los enterados que Alonso Ancira Elizondo, identificado como la figura detrás de AHMSA aunque supuestamente ha renunciado a todos los cargos, considera que hay un “francotirador peligroso” apuntándole que “tiene otros datos”. Por eso salió a romper el silencio en una estación de radio de Coahuila, con dos entrevistadores que invitó a platicar de lo que está viviendo en estos días y que, en las próximas dos semanas, seguramente hará ruido.

***

Con puro en mano, dos entrevistadores a modo, y una hoja de papel llena de conceptos como guía, el empresario dijo que no está indefenso. Destacó la posición de sus negocios ante el nearshoring y dijo que hace tres meses firmó su salida de la compañía, por lo que no tiene datos exactos del negocio. Que no podía estar en AHMSA y arriba de 250 mil personas en estos días. En resumen, salió a leer un comunicado de prensa a través de esa estación de radio, a decir que no le tiene miedo al habitante de Palacio Nacional y que la SCJN está actuando bien, con indepedencia del Ejecutivo. Interesante, dicen los observadores, la nueva estrategia del hombre que andaba huído.

***

Que no todos en la llamada 4T están peleados con los empresarios, en Hidalgo, por ejemplo, nos cuentan que el gobernador morenista Julio Menchaca sostiene frecuentemente reuniones con los industriales para coordinar esfuerzos en materia de innovación, inversión y desarrollo sustentable.

***

Por ejemplo, apenas esta semana tuvo un encuentro con los directivos de Cemex México, de Ricardo Naya, para definir los siguientes pasos en los trabajos que se llevan a cabo de manera conjunta para promover el desarrollo económico y sostenible de esa entidad. Lo cierto es que luego hasta foto comparten, pero todos esos guiños a veces no se transforman en inversiones, se quedan en una lavada de rostro.

***

Que no hubo una sola voz que no lamentara la salida de Karla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, pues los avances que se llevaban en coordinación con los estados para la lozalización de desaparecidos no eran cosa menor.

***

La exfuncionaria gestionó acuerdos de colaboración, recursos e incluso implementación de inteligencia que comenzaba a dar resultados en ciertas partes del país, por lo que su renuncia como resultado de “los contextos actuales”, que estarían relacionados con la creación de un nuevo censo de personas desaparecidas ordenado desde Palacio Nacional, pone en vilo el derecho a la verdad y la justicia de miles de familias mexicanas.