A la sombra | Marcelo Ebrard

El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió ayer muy temprano una advertencia velada al ex canciller y aspirante presidencial Marcelo Ebrard, sobre las consecuencias de no priorizar los intereses de México y la Nación. En su conferencia matutina, al referirse a la posibilidad de que Ebrard impugne los resultados de una elección interna en Morena, el mandatario lo llamó "inteligente" y expresó su esperanza de que el ex canciller se alinee con el proyecto político que ambos han impulsado. Subrayó que cualquier desviación de estos principios equivaldría a ser un "oportunista" y "ambicioso vulgar".

A la sombra…

Hablando del habitante de Palacio y los alineados. A muchos de los que se dicen diplomáticos de carrera en este país les molestó mucho el nuevo nombramiento que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pero ayer, el tabasqueño defendió la designación de Omar Fayad Meneses, ex gobernador del PRI en Hidalgo, como embajador en Noruega, destacando su humanidad y congruencia. López Obrador alabó la actitud de Fayad durante la tragedia de la explosión en Tlahuelilpan y su cumplimiento en no apoyar partidos o candidatos durante su gestión. Casi, casi, porque le obedeció en todo.

***

El mandatario también rechazó las críticas sobre nombrar a ex gobernadores como diplomáticos, insistiendo en que no hay inconveniente siempre que hayan servido bien al país y no lo hayan traicionado. “Este servidor público, esta persona, tiene una actitud humana y la reconocí eso, y ahora que, luego, también, le reconocí de que pues le pedí a todos que hiciéramos el esfuerzo de que no nos metiéramos a ayudar a ningún partido, a ningún candidato, y él cumplió, otros no”, dijo el Presidente. “El que tiene un acto de congruencia, de dignidad, merece ser reconocido”. Y así fue, faltaba más.

***

El empresario Germán Oteiza, prominente figura del Grupo de Oro en Michoacán, fue arrestado este miércoles debido a una deuda significativa con Cementos Mexicanos (Cemex), que dirige Fernando González Olivieri, que ronda los 200 millones de pesos. La detención fue llevada a cabo por agentes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) en un operativo ejecutado mientras Oteiza transitaba en su vehículo por la avenida Camelinas, cerca de las oficinas de su empresa.

***

Lucy Meza, tras sumarse a las filas del PRI, se perfila como la candidata de este partido para la gobernatura de Morelos, en un contexto donde busca contrarrestar los desafíos actuales del estado encabezado por un político de profesión futbolista. Frente a figuras clave del Frente Amplio por México, incluyendo a Marko Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI y Jesús Zambrano del PRD, Meza se comprometió a combatir la corrupción, la violencia, la impunidad y promover el avance en Morelos, lo que implícitamente sugiere una confrontación directa con la administración actual liderada por Cuauhtémoc Blanco.

***

Cuentan que se alista una mega protesta desde Acapulco hasta Palacio Nacional luego de que se determinara la conclusión de la Declaratoria de Emergencia tras el paso del huracán Otis, pues eso significa, según la Ley de Protección Civil, que los guerrerenses ya no tienen el derecho para acceder a los recursos de atención de desastres naturales u otros apoyos de esta índole. Además, los reclamos se deben a que en el Presupuesto 2024 no se contempló una partida especial para la reconstrucción y ayuda humanitaria a los afectados, daños que se estiman en hasta 21 mil millones de pesos.

***

Los partidos que conforman la alianza opositora alistan una queja ante las autoridades correspondientes por el uso de recursos públicos con fines electorales contra el todavía gobernador de Nuevo León, Samuel García. Lo anterior porque el emecista anda subiendo videos a las redes sociales donde anuncia sus aspiraciones presidenciales desde las instalaciones gubernamentales, lo que resultaría claramente violatorio de la normatividad vigente.