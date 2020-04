A la sombra | Marcelo Ebrard

Foto: Alejandro Oyervides

Este jueves deberán quedar ya definidas las reglas de operación del convenio firmado entre la Asociación Nacional de Hospitales Privados, que lleva Mario González, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ayer por la noche hubo una encerrona en la que participaron los integrantes del organismo empresarial y el canciller MARCELO EBRARD CASAUBÓN, donde se dejó muy claro el proceso que se seguirá para referenciar pacientes desde las clínicas del sector público. El mencionado mecanismo era más que necesario, esto ante el riesgo de que los pacientes acudieran de manera directa a las instituciones privadas a solicitar la atención, y se las negaran.

***

Ante los rumores de que empieza a escasear el huevo en las tiendas y supermercados del país, la Secretaría de Agricultura, de Víctor Villalobos; Segalmex, de Ignacio Ovalle, y la Unión Nacional de Avicultores, preparan un convenio para comercializar este producto, principalmente en las zonas de mayor marginación, a tan solo 10 centavos la pieza.

***

En el mencionado acuerdo corresponderá a los productores surtir el alimento cada quincena y sin interrupciones, para ofrecerlo en las unidades móviles que, durante el periodo de emergencia sanitaria por el Covid-19 distribuyen alimentos a precio bajo por todo el territorio nacional.

***

Si no lee El Universal ni Reforma, ni tampoco el Financial Times, menos La Nación de Argentina. Tal vez por eso no sepa que sigue siendo muy criticado en el sur de la región, en varios influyentes medios que lo consideran un populista negacionista. “A él lo va a afectar mucho la situación económica de su país, con su política bastante agresiva contra el sector privado y la manera en que ha enfrentado la pandemia”, dice Moisés Naim, en entrevista con Hugo Alconada Mon.

***

El analista que dirigió Foreign Policy dice que López Obrador pagará políticamente en términos de popularidad el desastre económico de México. Dice Naim, además, sin ponerles nombre: “He estado fascinado durante mucho tiempo con los seguidores de los charlatanes. He escrito varias columnas preguntándome cómo es posible que les crean a estos charlatanes totales (...) Lo que me sorprende es que muchos seguidores son gente sofisticada, informada, viajada, leída. Esta es una época de oro para los charlatanes”. Eso dice, pero no importa, López Obrador seguramente no lee La Nación tampoco.

***

¿Y qué detonó el malestar de los gobernadores panistas? Que el Presidente dijera en la mañanera: “Lo que sí les puedo comentar es que se les han entregado todos los recursos, hasta por adelantado. En el caso de los recursos de salud se les entregó hasta junio, o sea, para que no se vaya a decir que no tienen los fondos (...) Todo lo que estamos comprando de equipos es para todos. Sería ruin, canallesco, negar equipos médicos a ciertos estados sólo porque tengan diferencias con nosotros; de ninguna manera, porque es el xico el que necesita el pueblo de Méapoyo”