Foto: Alejandro Oyervides

Llama la atención que uno de los hombres fuertes de Marcelo Luis Ebrard, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, renunciara a través de las redes sociales, eso sí, con mucha amabilidad. Esto es parte de lo que dice la carta del ex jefe de su oficina, Fabián Medina Hernández: “A partir de hoy, decidí emprender nuevos proyectos fuera de la @SRE_mx. Agradezco de todo corazón a los seguidores de esta cuenta por interesarse en los temas sobre política internacional y demás tópicos que comentábamos”. Muchas preguntas se disparan con este mensaje de despedida.

***

El presidente de México tiene en la mira a Claudio X. González, y ellos lo saben: “Hay una muy buena anécdota que la voy a recordar. Como una semana antes de la elección me tocó comer con Emilio Azcárraga, con Bernardo Gómez, básicamente con ellos dos, y me entregan un decreto presidencial, un proyecto de decreto presidencial, que yo supuestamente había elaborado, utilizaban hasta mis palabras --ahí lo tengo de recuerdo porque me quedé con él-- en donde yo iba a expropiar Televisa. Hasta me llamó la atención porque ni sabía yo cuántas empresas tenía Televisa, pero ahí venían señaladas todas, y utilizando mi lenguaje, que iba ser la primera acción de mi gobierno. Y ahí también supe que le decía Claudio a Emilio Azcárraga: ‘Por ningún motivo hay que dejar que gane Andrés Manuel’”. Insiste el mandatario que hace unos años le robaron la elección, y no se le olvida, que es lo que debe preocupar a esos empresarios bajo observación…

***

Nos cuentan que tras las sesiones de parlamento abierto que se llevaron a cabo el año pasado en la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Congreso, distintas cámaras empresariales impulsarán para la próxima legislatura una iniciativa que apoye la seguridad social a través del otorgamiento obligatorio de vales de despensa físicos y digitales para casi 10 millones de trabajadores. Lo anterior, nos adelantan, porque la medida incrementaría en alrededor de 25 por ciento los ingresos de los empleados y respondería a la nueva demanda digital que originó la pandemia. Esto, según un estudio realizado por el Banco Mundial.

***

Un grupo de médicos, académicos, alumnos y biólogos de Quintana Roo establecieron un programa de colaboración para realizar investigaciones sobre el Covid-19 que faciliten el estudio, entendimiento y atención de la enfermedad a nivel nacional e internacional. Gracias a lo anterior, nos comentan, se publicaron ya siete artículos especializados en coordinación con los Servicios Estatales de Salud, el Laboratorio Estatal de Salud Pública y la Universidad pública de la entidad, organismos de los cuales todos los autores forman parte.

***

“No investigan, calumnian”, dijo Mario Delgado, el líder de Morena, luego de que comenzaron a circular notas que informan que tomó alguno de los cursos del Executive Success Program (ESP), y con ello comenzaron a ligarlo a la secta Keith Raniere. Dicen los que saben que cientos de poderosos mexicanos pasaron por esas reuniones de fin de semana, pero no llegaron al nivel de intimidad que implicaba tatuajes, sexo o amistad con Emiliano Salinas.