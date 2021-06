Los ecos de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a México siguen rebotando en varias dependencias del gobierno mexicano. Un tema en particular se quedó haciendo ruido en la Cancillería que preside Marcelo Ebrard, y en la Secretaría de Seguridad Pública, de Rosa Icela Rodríguez: el de la Fuerza de Tarea Conjunta con EU y países de Centroamérica, que incluye recursos económicos, de ésos de los que el Presidente López Obrador no quiere ni escuchar, como los de la Iniciativa Mérida. A la invitada no se le dijo ni sí ni no, pero en las pláticas, nos dicen los que saben, se manejó el tema como un hecho cerrado.

Otra repercusión de la visita fue el repiquetear de mensajes de WhatsApp ayer entre los integrantes de organismos no gubernamentales como México Evalúa, Artículo 19, Mexicanos Unidos contra la Corrupción y similares, celebrando el espaldarazo de Kamala a los think tanks y a la prensa, a los que el mandatario mexicano no ha dejado de citar negativamente de manera constante. Se ve difícil que el habitante de Palacio cambie de actitud, pero queda el precedente de esa observación internacional.

Le comentamos que la pretendida adquisición de Sí Vale por parte de Sodexo Solutions, que en México encabeza Carlos Ferrer, se enfrenta a un complejo escenario. Primero, ya se va Alejandra Palacios, como presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica y su proceso sucesorio pasa por el Senado lo que tardará meses. Segundo, Sodexo asumiría con la compra una concentración de mercado superior al 53% en sus negocios de vales de despensa y combustible, lo que es fácilmente impugnable por competidores como Efectivale, filial mexicana de Fleetcor, dirigida por Pedro Kuri.

Y tercero, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones presidido por Adolfo Cuevas prepara ya la petición a la Cofece para que se turne el proceso de esta autorización al propio IFT, pues estas dos empresas operan aplicaciones móviles que utilizan más de 7 millones de usuarios en México, para contratar múltiples servicios, desde financieros, despensa, combustible, seguros y pago de otros servicios. O sea, al proceso le falta mucho por concretarse.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quiere noquear a la mala a la familia del campeón mundial de box Saúl “Canelo” Álvarez, y quitarle la elección que ganó su hermano Rodrigo Álvarez en Zapotlanejo, contra su gallo Ricardo Morales Sandoval. Los resultados han sido corroborados en el PREP y en el recuento municipal, y sería en el tercer round, durante el conteo distrital, donde se busca revertir la voluntad popular.

El hermano del “Canelo” perdió un mes de campaña tras una infundada queja del IEPC de Guillermo Alcaraz, que terminó revertida por el Tribunal Electoral local. También hay preocupación en las filas obradoristas por la pasmosa lentitud del Instituto Electoral para atender las quejas que presentó y que respondería a interés desde el Palacio de Gobierno para que se agote el tiempo de las denuncias.

Y a los pleitos post electorales agregue usted a Chihuahua, en donde el Instituto Estatal Electoral abrirá los paquetes electorales del 63% de las casillas del estado (incluídos el 85% de los de Ciudad Juárez) por no estar bien contados los votos o cuyas actas traen datos erróneos e irregulares. Eso, además que Morena puso una denuncia ante el INE contra la panista ganadora Maru Campos, por presuntamente haber rebasado en 50 millones de pesos el tope de gasto de campaña. El tema se va judicializar… y feo.