A la sombra | Marcelo Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard no pierde su objetivo: la muy anticipada pre campaña electoral. Ni los viajes a Qatar, ni la Alianza del Pacífico, lo distraen de lo verdaderamente importante: el sueño de ser Presidente de la República, por lo cual presentará su proyecto político mañana en Morelia.

Ubicado en algunas encuestas incluso arriba de Claudia Sheinbaum hasta por más de cuatro puntos, Ebrard apuesta a jugar con las reglas de Morena, pese a los desmedidos apoyos y gastos de los que goza la jefa de Gobierno, y a trampas como que le borren bardas con su nombre. Pese a todo no va en la ruta de choque de Ricardo Monreal porque, como dice a los que lo quieren oír, confía en que los dados no estén cargados.

“No, si está uno bien en su consciencia, con el prójimo y la gente cuida y la naturaleza y la suerte y el Creador. Imagínense cuántas buenas vibras, bendiciones, oraciones, cuánta protección, el pueblo es mi ángel de la guarda. No hay nada que temer, vamos hacia adelante y, ya saben, la libertad no se implora, se conquista y vamos hacia adelante todos y en santa paz, esa es la enseñanza de Gandhi, de Mandela, de Luther King, la no violencia, ese es el camino”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las amenazas de muerte que, reveló ayer El Sol de México, pesan sobre su persona.

Ayer dimos a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que tiene abierta una carpeta de investigación por amenaza de muerte al Presidente. De acuerdo con la institución que encabeza el fiscal Alejandro Gertz Manero, esta amenaza se dio entre el 1 de diciembre de 2018 y el 24 de mayo de 2022, aunque no precisa la fecha exacta, persona o grupo que realizó esta advertencia al mandatario.

Todo listo para la marcha del domingo, con motivo del IV Informe de Gobierno del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde, según lo dicho por las autoridades, no habrá un solo camión, ni una torta ni un refresco. Que los asistentes se pagarán de su bolsillo traslados, comidas y, de ser necesario, su estancia.

Nos juran que ningún burócrata será forzado a ir, ni habrá descuentos en nómina ni será “mal mirado” el lunes en la oficina, ni perderá posibilidad de candidatura. Ningún gobernador ha intervenido en movilización alguna, ni se le ha pedido a los delegados de Morena ningún esfuerzo adicional para trasladar gente, ni se les ha solicitado “cuotas humanas” para cumplir, lo cual, por supuesto, sería contrario al espíritu de la marcha… ¿Será realidad tanta belleza o se nos adelantó el 28 de diciembre?

Y mientras unos estarán en la marcha para celebrar los logros de la 4T, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) en México, que dirige Kristian Hölge, convoca a un evento de la campaña Corazón Azul contra la Trata de Personas, en el que se presentarán videos de prevención y se proyectará la película: “Noche de fuego”, de la directora mexicana Tatiana Huezo.

El evento se organiza como conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es este mismo domingo, a las 15 horas en la Casa del Lago del Bosque de Chapultepec.