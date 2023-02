A la sombra | Marcelo Ebrard Casaubon

En Querétaro, iniciaron este fin de semana los foros denominados “Encuentros para el Futuro” en apoyo a las aspiraciones presidenciales del canciller Marcelo Ebrard. Encabezados por Santiago Nieto Castillo, los mencionados encuentros se llevarán a cabo por todos los municipios de la entidad para escuchar las necesidades ciudadanas y proponer una agenda de trabajo rumbo al 2024 sobre temas como seguridad, salud pública, perspectiva de género, agua y pueblos originarios. Por cierto, también en esa entidad se realizó un evento a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en el que hubo menos afluencia, pues la mayoría de los asistentes eran los conocidos “servidores de la nación”.

A la sombra…

Este fin de semana hubo protestas en todo el mundo por la decisión del gobierno de Nicaragua, es decir de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de despojar de su nacionalidad a más de 90 ciudadanos por ser opositores, críticos o porque no los quiere cerca. Cientos de escritores encabezaron el repudio, como Emmanuel Carrère, Salman Rushdie, Mario Vargas Llosa, Orhan Pamuk, Samanta Schweblin, Leila Guerriero, Paul Auster, Javier Cercas y Rosa Montero.

“Mi regreso a Nicaragua no es posible sin un cambio democrático, es decir que yo no me arriesgaría a ir a vivir a Nicaragua con un régimen como el que existe actualmente”, dijo en entrevista con el diario argentino La Nación este fin de semana el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quien junto con la poeta Gioconda Belli, periodistas, sacerdotes, líderes campesinos, militantes políticos y mucha gente pensante más, se quedaron sin nación.

Muchos intelectuales, periodistas y políticos de oposición agradecen que en México tienen un Presidente que no está en contra de las críticas, que escucha a todos y no divide, y sobre todo, que nunca le pasaría por la cabeza quitárle la soberanía a los que le caen mal por medio de un decreto. Aunque algunos dicen que Ortega y su mujer le está dando muchas ideas a López Obrador de lo que se puede hacer sin que ningún gobierno o grupo político intervenga para mantener la democracia.

Ahora que el diputado por el PT, Gerardo Fernández Noroña, estuvo por Quintana Roo para hablar sobre sus intenciones de contender por la Presidencia de la República, también se habló sobre el posible candidato con el que intentarán hacerse de la presidencia municipal de Benito Juárez, mejor conocido como Cancún. Se trata del diputado local Hugo Alday, a quien llevarían como abanderado en caso de decidir competir en solitario por esa plaza cuando deba renovarse en el 2024.

Luego que en el ISSSTE Edomex decidieron que las concursantes de la licitación LA-51-GYN-051GYN011-N-5-2023 ya no deben comprobar expertise y calidad en aseo de áreas hospitalarias, se han intensificado las versiones sobre que la ganadora de un contrato por aproximadamente 30 millones de pesos será Aquaseo, empresa que tras tomar el servicio en sus manos por adjudicación directa de enero a febrero tiene señalamientos por incumplir en obligaciones como la afiliación de trabajadores al seguro social, menos colaboradores de los solicitados, además de falta de insumos y hasta el paro ocurrido en el Hospital General de Toluca. Todo indica que a oídos de la auditora Interna del Órgano Interno de Control, Alma Santoyo Serna, ya llegaron advertencias sobre el administrador de contrato, Daniel Sánchez, y el jefe del departamento de Obras y Servicios Generales, Enrique Rosas.