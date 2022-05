A la sombra | Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum

Dicen los bien enterados que la instrucción para desconocer el tercer informe de la noruega DNV sobre el desplome de la Línea 12 vino desde el propio Palacio Nacional, pues las conclusiones de la empresa afectarían directamente a los dos perfiles principales contemplados para la sucesión: Sheinbaum y Marcelo.





Por favoritismo del mandatario nacional, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, y por conocimiento en las encuestas, el canciller Marcelo Ebrard, son hasta ahora quienes tienen mayores posibilidades de apropiarse de la candidatura de Morena en 2024. No obstante, el análisis filtrado a través de El País, de circulación internacional, indica que las administraciones de ambos en la capital del país tuvieron corresponsabilidad en la tragedia.





Sheinbaum dijo ayer en conferencia de prensa: “Nosotros siempre vamos a estar comprometidos con la verdad, siempre vamos a estar comprometidos con las víctimas y siempre vamos a estar comprometidos con la Justicia, es la esencia de lo que somos y jamás vamos a violentar eso. Entramos al gobierno con una máxima que es: No robar, no mentir y no traicionar, y esa va a existir siempre”.





El problema es que con el escandaloso episodio de DNV, la filtración del informe que ellos no quieren reconocer ni pagar, y la poca respuesta a los familiares de los muertos en el Metro, pierde más fuerza y credibilidad.





Por cierto, después de que ese diario publicó el informe, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México dijo que ahora sí lo compartirán ellos. “Lo vamos a estar haciendo público, vamos a prepararlo adecuadamente para que se conozcan todas las respuestas, una a una, que se le dieron a la empresa, para que la opinión pública, para que la ciudadanía conozca”. Pues la ciudadanía ya lo conoce, pero no gracias a ellos.





Aseguran que en la Fiscalía Anticorrupción de Durango iniciaron sendas carpetas de investigación contra la exsenadora y expresidenta municipal de Gómez Palacio, Juana Leticia Herrera, así como contra el extesorero de ese Ayuntamiento, Óscar García Villareal, por presuntamente haber desviado recursos del municipio.





El problema del asunto es que ambos personajes actualmente se han mostrado cercanos al candidato del PRI, PAN, PRD en ese estado, Esteban Villegas Villarreal, lo que podría poner obstáculos en la campaña del aliancista en caso de que las autoridades judicialicen el caso.





Que en Nuevo León, de Samuel García, son varios los exfuncionarios que están en la mira de las autoridades por haber incurrido presuntamente en actos de corrupción y haberle causado daños millonarios al erario.





El ex secretario general de Gobierno, Manuel Florentino González Flores; el de Desarrollo Sustentable y Movilidad, Manuel Vital; el de Salud, Manuel de la O, y la ex secretaria de Educación, María de los Ángeles Errisúriz, son solo algunos que tendrían carpetas de investigación en la Fiscalía del Estado, que comanda Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.





Resalta el caso de Manuel Vital y Enrique Torres, ex Secretario General de Gobierno y de Administración, que fueron juez y parte en el caso del decreto que redujo la zona de amortiguación de las pedreras y que benefició a ciertas empresas y donde tienen injerencia ambos. Además resalta que a diferencia de lo que puede ocurrir en la Ciudad de México, o en Morelos, allá en Nuevo León no cuentan con el apoyo de Palacio Nacional para quitarse de encima las acusaciones.





Avientan salvavidas al poder judicial de la CDMX… Debido al embudo en el acceso a la justicia en la capital del país, y al buen desempeño de la Defensoría pública federal encabezada por Netzaí Sandoval, el poder Judicial de la Federación firmó un convenio para ayudar a desahogar los miles de casos que tienen atorados los defensores públicos locales. Urge superar el rezago de justicia en la Ciudad de México.