A la sombra | Marco Antonio Baños Martínez

Daniel Hajj Aboumrad, el CEO de América Móvil, asegura que no han tenido ningún acercamiento con el futuro gobierno mexicano. Le preguntaron en corto hace unos días si ya se habían juntado a platicar con ellos, luego de que se supo que quieren fomentar la cobertura universal de telecomunicaciones en este país. “No sabemos exactamente lo que quieren hacer. Lo que deberían hacer es hablar con las compañías y dar incentivos a las compañías para cubrir todas esas áreas, pero aún no sabemos exactamente qué y cómo lo van a hacer”, aclaró.

***

Grupo Lala, de Eduardo Tricio, reinició actividades en Tamaulipas. Cerró hace dos meses en Ciudad Mante luego de que le quemaron un vehículo. No hay que olvidar que el presidente de Lala y accionista de Aeroméxico y Citibanamex se enemistó en algún momento con Andrés Manuel López Obrador.

***

“Me da miedo que se paren o se quieran parar proyectos como el aeropuerto”, respondió el también vicepresidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) cuando se le preguntó si le daban temor las posturas del candidato presidencial de Morena. Eso fue suficiente para que el ahora virtual presidente electo se le fuera encima con sus declaraciones. A pesar de los insultos, Tricio Haro da la señal de que seguirá invirtiendo en México y que confía en que la seguridad regrese a Tamaulipas.

***

Antes de que entre en efecto la austeridad planteada por el próximo gobierno, resulta que la Suprema Corte lanza licitación para comprar 933 sillones ergonómicos con respaldo en malla, para sus subdirectores, jefes de departamento, personal operativo y salas de juntas. Lo hacen ahora seguramente porque la advertencia fue que no se comprará mobiliario, ni computadoras. Y ellos están seguros de que si no les mantienen su estilo de vida al mismo ritmo, empezando con sus atractivos salarios, no podrán hacer bien su trabajo, honradamente. Una sillita no es nada.

***

¿Computadoras? Seguro los de AMLO ya saben que los que también se están adelantando a adquirir nuevos equipos de cómputo son los del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid, Yucatán. Mientras que los de la Procuraduría Agraria, cuya área de recursos materiales y servicios dirige Diego Alexis Ramírez Frías, lanzaron la convocatoria para arrendar máquinas. ¿Alcanzarán a cerrar contratos?

***

Sin duda alguna es momento de voltear a ver a NUBAJ IT & Consulting, y no sólo porque ya es una de las líderes en el sector de las Tecnologías de la Información, sino por la invitación a su director Javier Ramírez Lares, por parte de la Universidad Complutense de Madrid, quien participará este lunes como ponente en el seminario Tecnologías, Sanidad y Salud 2018, en donde se reunirán directivos de los hospitales más importantes de aquel país, así como especialistas, con el fin de poder mejorar este sector con ayuda de la tecnología, vía rubros como la nube, inteligencia artificial y biogenética, entre otras.

"Aquí no se trata de vilezas, sino de evidencias. Se trata de pruebas, se trata de documentos que han sido discutidos en sesiones del Instituto Nacional Electoral. Claro que Morena y el virtual presidente electo están en todo su derecho de acudir al Tribunal, pero en mi opinión debieron de hacerlo en la etapa de la investigación", dijo MARCO ANTONIO BAÑOS MARTÍNEZ consejero del INE, ante la reacción de ya saben quién a una millonaria multa.