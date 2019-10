A la sombra | Margarita Ríos Farjat

Foto: Alejandro Oyervides

Dicen los que saben que grandes capitanes de empresas que de la noche a la mañana crecieron como por arte de magia en los últimos dos sexenios andan buscando casa en alguna capital tranquila, lejos de México, pues ya saben que el Servicio de Administración Tributaria, de MARGARITA RÍOS-FARJAT, y la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto, investiga a 145 empresas por facturar alrededor de 50 mil millones de pesos bajo esquemas sospechosos, además, ya preparan 14 denuncias por lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República. Esa es otra de las listas en las que nadie quiere aparecer, porque mientras averiguan si es o no real lo que sospechan, hasta una temporada en la cárcel puede atravesarse. Mejor que digan aquí corrió...

***

“La economía se ha desacelerado significativamente y el consumo interno sólo está creciendo un poco, y desafortunadamente continuamos viendo anuncios de nuevas políticas por parte del gobierno que podrían no ser lo que nos gustaría para comenzar a invertir en el corto plazo”, dijo el director general de Kimberly-Clark de México, Pablo González Guajardo en una llamada con analistas.

***

Pero ayer salió la empresa a decir que se leyó muy mal el mensaje, que lo que dijo González Guajardo no fue que no van a invertir. A través de un comunicado, dice Kimber: “La empresa invertirá alrededor de tres mil millones de pesos y se estima que en 2020 sea un cifra mayor, contrario a lo que se publica en algunas notas periodísticas y que hacen referencia a la llamada con inversionistas. En dicha llamada, la empresa se refirió al contexto nacional e internacional, en el que se observa un menor ritmo de crecimiento por lo que se requiere mejorar las condiciones para atraer más inversión en el corto plazo. No se expresaron juicios particulares sobre políticas específicas”. ¡No le saquen!, dicen allá por Palacio Nacional.

***

Que este jueves deberá estar lista una terna en el Senado de la que se elegirá al sustituto de Luis Raúl González Pérez al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Luego de las respectivas comparecencias de los aspirantes, nos dicen, todo apunta a que la elegida como nueva ombudsperson será una mujer. Como favoritas de los legisladores para el encargo, dicen en los pasillos de la Cámara Alta, estarían María Ibarra de Piedra, hija de la activista Rosario Ibarra de Piedra, y Elizabeth Lara Rodríguez, emanada de la propia CNDH.

***

Apenas va a cumplir tres meses de haber llegado a la gubernatura de Puebla y el morenista Miguel Barbosa lleva récord de despidos en su Secretaría de Administración estatal, pues, hace unos días, corrió por segunda ocasión a quien ocupaba esa cartera. Sólo una quincena de la nueva administración estuvo Salomón Kuri en el encargo para luego ser sustituido por María Lugo Alarcón. Luego, tras dos meses en el puesto, el mandatario decidió relevarla por Rosa de la Paz Urtuzuástegui. Esto, nos cuentan, debido a las dificultades y tropiezos que la ahora exfuncionaria tuvo para concretar el arrendamiento de mil patrullas al que se comprometió el Ejecutivo local durante su toma de posesión.