A la sombra | Margarita Zavala

Foto: Josué Isassi

La excandidata independiente a la presidencia, MARGARITA ZAVALA, presentará hoy su partido. La esposa del expresidente FELIPE CALDERÓN hace pública su intención de que la asociación Libertad y Responsabilidad Democrática, Libre, se conforme como un nuevo partido político nacional. Ayer citaron a los medios a presentarse en la oficialía de partes de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, en Tlalpan.

***

Pat Ottensmeyer, presidente y CEO de Kansas City Southern (KCS), reveló en una reunión la semana pasada que han tenido acercamientos con secretarios de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, para hablar de las necesidades de transportar más productos refinados (como gasolinas) a través de su red de ferrocarriles. No saben exactamente todavía qué es lo que quiere el gobierno, aseguró, pero lo que entienden es que existe la infraestructura para cumplir con la mayor demanda y esto los beneficiará económicamente en los próximos meses. Calculan que generarán un gran flujo de productos refinados de Estados Unidos a México. Están, dijo, a mitad de las negociaciones.

***

La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla propuso a Guillermo Pacheco Pulido, Gerardo Islas Maldonado y Jesús Rodríguez Almeida para ocupar la vacante de gobernador interino, tras cumplirse casi un mes de la muerte de la mandataria, Martha Erika Alonso Hidalgo.

***

El dirigente nacional panista, Marko Cortés Mendoza, expresó su respaldo a los institutos políticos que proponen que el actual encargado de despacho en Puebla, Jesús Rodríguez Almeida, sea nombrado gobernador interino. Pero desde el viernes hay mucha preocupación entre otro grupo de panistas, pues ven la mano del grupo morenovallista detrás de Rodríguez Almeida. Nos cuentan que este personaje además responde directamente a las órdenes del senador perredista Miguel Ángel Mancera, quien no salió nada bien de la Ciudad de México, pues dejó muchos pendientes, malestar entre la ciudadanía y sospechas.

***

Dicen los que saben que un grupo de panistas tratarán de frenar la llegada de Rodríguez Almeida, alegarán que no es poblano y que los morenovallistas y manceristas lo ayudaron a cumplir requisitos y a no soltar el poder. Por ejemplo, mencionarán que su credencial de elector es “chueca” y que consiguió una carta con el expresidente municipal, Luis Blanck, para probar cinco años de residencia en el estado. Los enterados aseguran que no llegará si descubren sus argucias.

***

Que los trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara, que encabeza Héctor Raúl Pérez Gómez, esperan que, con la cuarta transformación en marcha, les sean devueltos los cargos que les hicieron sin autorización en sus tarjetas de vales que administra la empresa Inntec Medios de Pago, de Héctor Anaya. Resulta que hasta el momento, tal vez porque hay otros pleitos en proceso y asuntos más urgentes como el desabasto de gasolina, el gobierno de Enrique Alfaro no ha comenzado las indagaciones. Algunas pistas: el contrato fue entregado por adjudicación directa y si revisan el padrón de proveedores tal vez no encuentren nada, es decir, no está inscrita.