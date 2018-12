A la sombra | María Novaro

Foto: Alejandro Oyervides

Uno de los proyectos de trabajo más importantes durante la gestión de JORGE SÁNCHEZ al frente del IMCINE, el sexenio pasado, fue justamente ampliar las audiencias para el cine mexicano, por ello puso empeño en la creación de varias plataformas de streaming como FilminLatino, sobre todo con claridad de que el mundo digital era el futuro inmediato. Hoy, la actual titular de este organismo, MARÍA NOVARO, confirmó el cierre de esta ventana de exhibición en medio de varias comentarios a favor para que continúe. Sorprende que siendo JORGE SÁNCHEZ el productor de por lo menos tres de las películas de Novaro (Lola, Danzón y El jardín del edén), además de ser pareja hace varios años, la cineasta no se diera la oportunidad de revisar con más detenimiento esta iniciativa de SÁNCHEZ y tomara la decisión de cerrar. ¿Ya no hay ni tantito amor?

***

Que el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, anda diciendo que han tirado a la basura más de 15 mil millones de dólares en gasoductos que no utilizan. Dicen los que saben que apenas llega y no se ha dado cuenta, o no quiere darse cuenta, de que otro tremendo hoyo en las finanzas está abierto al interior de la CFE, se trata de los sobreprecios que pagan por los combustibles y los cuales, según la CRE, ascendieron a 51 mil millones de pesos en lo que va del 2018. Tome nota.

***

Nos cuentan que la de Celia Maya es en efecto una historia política de sacrificios. Por eso señalan los más observadores que la postulación de la magistrada queretana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de Andrés Manuel López Obrador suena más a un acto de justicia partidaria o política, que a uno de mérito judicial, como debe corresponder a ese cargo.

***

Recuerdan que tres veces tomó candidaturas “de sacrificio” Celia Maya García a nombre de Andrés Manuel López Obrador, pidiendo licencia a sus funciones en el Tribunal Superior de Justicia para aspirar al Senado en dos ocasiones y a la gubernatura. No olvide que cuando por fin en este 2018 se llegó a la una elección donde se anticipaba un triunfo claro de Morena y la posibilidad real de alcanzar la senaduría, doña Celia fue desplazada para darle la candidatura número uno de la fórmula a Gilberto Herrera Ruiz, quien perdiendo de todas formas cayó parado y llegó a la Cámara alta gracias a la primera minoría.

***

Disciplinada y comprometida con su partido, Celia Maya García aguantó incluso los desplantes de su compañero el exrector de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) durante la campaña casi invisible que ambos llevaron muy a la sombra de la enorme ola electoral creada por el “efecto AMLO”. Y aguantó muchas cosas más, como por ejemplo que no se le tomara en cuenta para ocupar ella, y no Gilberto Herrera, la mentada “súper delegación” federal o que, sin pasado alguno en Morena, el expriísta Juan José Jiménez llegara siendo suplente a la posición en el Senado que tanto buscó. Es lo que se dice a la sombra de tantos mensajes cruzados.

***

Nos explican que entre los asuntos heredados y por resolver en la Secretaría de la Función Pública (SFP), de Irma Eréndira Sandoval, destaca el referente a la emisión de monederos electrónicos que el gobierno anterior de Jalisco, hoy a cargo de Enrique Alfaro, le entregó a la firma Inntec, empresa que presuntamente no cuenta con los permisos que otorga el SAT, de Margarita Ríos-Farjat, para ofrecer dichos servicios.