En la campaña de la candidata de Morena a la gubernatura de Baja California algo no va muy bien, pues su propio equipo transmitió a través de sus cuentas de redes sociales un video en el que se ve a Marina del Pilar enojada por grabar un mensaje dirigido a los jóvenes de la entidad. “Los jóvenes deben ser escuchados y los gobiernos de la 4T los escuchamos”, recitaba la aspirante en el diálogo. Pero queda claro que fingía, porque posteriormente vino un muy malhumorado: “Ay ya no sé ni qué”, que no fue editado de la publicación. Con ese equipo de redes, como el de Lupita Jones, puras vergüenzas. O la pura veldá… les vale...

***

Dicen los que saben que si Morena gana en la capital de Chihuahua con su candidato Marco Quezada, quien ya fue alcalde entre 2010 y 2013 con el PRI, se revivirán muchos episodios de confrontación con el equipo de César Duarte, además de que ante la inacción de Javier Corral, el corazón del panismo se verá desafiado por un candidato de centro que suaviza la imagen de radicalismo de los de López Obrador. Que hay tiro.

***

Que el priista ahora de Morena es principalmente un personaje que marida muy bien con el grupo conservador de la sociedad que exige equilibrio y prudencia en el ejercicio del gasto público y sensibilidad en su relación con los empresarios. Lo ven, nos cuentan, como una bocanada de aire dentro de la cuatroté en el norte del país, zona de México que nomás no acepta a los del grupo que hoy mandan señales desde Palacio Nacional.

***

El candidato de la alianza PAN, PRI, PRD por la presidencia municipal de Puebla, Eduardo Rivera, propuso la creación del programa “Contigo Mujer” con el que se pretenden impartir hasta 300 diferentes capacitaciones y talleres gratuitos enfocados al desarrollo, crecimiento y empoderamiento de las mujeres en la capital. El objetivo, nos dicen, es beneficiar a más de 100 mil poblanas cada año y, por supuesto, que el modelo sea replicado en toda la entidad y, de ser posible, en más estados del país.

***

Que a ocho meses de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, presentó denuncias ante la Fiscalía General de Justicia capitalina contra integrantes del denominado Cártel Inmobiliario por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito, las autoridades investigan al grupo de empresarios que se vio beneficiado.

***

De acuerdo con las indagatorias, el Sistema de Transferencia de Potencialidades es uno de los instrumentos de desarrollo urbano del que se aprovecharon para construir pisos de más a cambio de una contraprestación que se decidía de manera discrecional. Uno de los casos que estaría en la mira es el proyecto habitacional de los arquitectos José Sánchez y Moisés Ison, de Central de Arquitectura. Ubicado en Ámsterdam 191, colonia Condesa, delegación Cuauhtémoc, al predio le correspondían cinco niveles y en cambio se construyeron seis y siete. Una práctica que parece ahora sí se vigilará en la capital del país. ¿Será?