A la sombra / Marina del Pilar

¡Fuera máscaras! Como diría la tan gustada frase del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Así, sin más reparo, la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar, aseguró tener los votos necesarios en el Congreso estatal para poder pasar cualquier reforma. El asunto es que, al menos en el papel, aquel poder debería ser completamente independiente del Ejecutivo, pero ya reconocer que está sometido a la actual administración con la frase “si yo quisiera, tengo los votos en el Congreso”, podría considerarse un exceso.

A la sombra…

Para nadie es un secreto la disputa del gobernador morenista de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, con la alcaldesa de Tepic, la también cuatroteísta Geraldine Ponce, quien se perfila como eventual candidata para sucederlo en 2027. Los desencuentros son tales que alcanzaron ya al tema presupuestal del próximo año, pues regidores de Morena vinculados al mandatario estatal votaron en contra del dictamen presupuestal de la presidenta municipal. Asimismo, dicen que los diputados afines a Navarro Quintero votarán contra la propuesta de presupuesto para Tepic, con tal de jugar las contras a Ponce Méndez.

***

Scott Lipesky, Chief Operating Officer de Abercrombie & Fitch, dijo que alrededor del cinco o seis por ciento de sus productos provienen de China, una parte muy pequeña de su negocio. “Sé que anoche hubo algunas discusiones sobre aranceles también en torno a México y Canadá. Para nosotros, no tenemos nada entrando desde Canadá. Y México es irrelevante en el gran esquema para nosotros, en cuanto a las importaciones hacia EU”, aclaró ante analistas.

***

Así que los de Abercrombie siguen las noticias, como todo mundo, y aseguran que cuentan con un excelente equipo de abastecimiento global. “Y tendremos un plan de acción si, y cuando, se implementen nuevos aranceles en el futuro. Abastecemos de 17 países, con una cadena de suministro diversificada y ágil. Estamos emocionados de seguir utilizando esa ventaja en el futuro”, dijo, dejando en claro que las palabras de Trump no los afectan.

***

Para Guess? la situación es más complicada. Su CEO, Carlos Alberini, dijo que han hecho un gran trabajo para reducir su dependencia de China. “Acabo de leer sobre México siendo otro posible objetivo para los aranceles”, explicó. “Actualmente no tenemos una fuente de abastecimiento significativa desde allí, pero hay algunas categorías de las que dependemos de México, y tal vez tengamos que buscar fuentes alternativas. No estamos preocupados por esto, ya que el negocio puede depender más de Sudamérica y otras regiones”. Es decir, pueden salir del país sin que pase nada.

***

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no despejó del todo los temores sobre la amenaza de Donald Trump. “No hablamos, particularmente, del tema de los aranceles, sino del tema que él planteó como los asuntos de interés; y que, si no, pues iba a poner aranceles. Ya no se planteó de esa manera. Fue una conversación muy amable entre ambos. Coincidimos en que va a haber buena relación y que, pues habrá momento para podernos encontrar. Esa fue la conversación, el día de ayer”, dijo durante su mañanera.

***

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, salió bien librado en su comparecencia ante la Cámara de Diputados este miércoles, al poner sobre la mesa un argumento que, sin lugar a dudas, tiene fundamento: la inequidad fiscal que enfrenta su demarcación. Tabe subrayó la disparidad entre lo que recauda Miguel Hidalgo —cuatro mil millones de pesos en predial, una quinta parte de lo que genera toda la Ciudad de México— y la miserable asignación de 28 millones de pesos que recibe del gobierno central.

***

Aunque su solicitud fue rechazada por los diputados de Morena, en especial por el morenista Víctor Hugo Romo, dejó claro que su petitoria no es un capricho, sino una solicitud legítima basada en los números. Sin embargo, su comparecencia no estuvo exenta de polémica. La presencia de un bullicioso grupo de apoyo, con tamborazos y bocinas al estilo "La Changa", intentó empañar el ambiente, buscando desvirtuar las críticas de los opositores. Esta estrategia no solo resultó en un escándalo innecesario, sino que desvió la atención de los temas cruciales, como las denuncias sobre el “cartel inmobiliario”.

***