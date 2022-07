A la sombra | Marina del Pilar

Con la llegada de Marina del Pilar en Baja California las aguas estarán más que revueltas varios meses más pues, en un ánimo de poner orden en aquella entidad, no solo se citó ya al desaparecido exgobernador Jaime Bonilla y a varios de sus funcionarios a comparecer ante la Fiscalía local, sino que la propia Auditoría Superior del Estado, de Jesús García Castro, está siendo revisada por presuntos actos de corrupción. En específico, el Congreso de aquella entidad tiene en su poder un expediente en el que se demuestra que la ASEBC contrató de forma irregular un servicio de internet, así como la existencia de una doble nómina con la que se sustrajeron unos 10 millones de pesos de las arcas del organismo.

A la sombra…

¡Ahí viene el coco! Es el mensaje que los recién electos gobernadores morenistas están enviando a sus antecesores. Al igual que sucediera recientemente en Tamaulipas, el próximo mandatario de Hidalgo, Julio Menchaca, reclutó en su equipo de transición a Santiago Nieto y su despacho de abogados. Tal y como en el estado fronterizo, donde al extitular de la UIF se le encomendó meterle más que un buen susto al grupo político del gobernador saliente, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en tierras hidalguenses el mensaje, nos aseguran, está dirigido al exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán.

***

Que el exgobernador de Oaxaca, José Murat, se tardó mucho en elaborar una respuesta, luego de ser involucrado en el escándalo de Alejandro Moreno por Layda Sansores, la gobernadora de Campeche, en su programa Martes del Jaguar. Dice de las grabaciones en las que supuestamente él participa: “Como parte de un espectáculo circense y sensacionalista se ha difundido un audio en el que se me imputa participación”. Lo niega. Y continúa: “Es un despropósito y una perversidad que se me pretenda relacionar con una supuesta iniciativa en materia de minería, que nunca he elaborado y menos presentado”.

***

Lo cierto es que el audio, de ser cierto, lo deja muy mal parado. Y más, tomando en cuenta que todo mundo sospecha que el líder del Partido Revolucionario Institucional, Alito Moreno, ya prefirió ir a resguardarse a algún país que no tenga tratado de extradición con México, aunque él sigue asegurando que no es su mansión, que es una campaña en su contra desde Palacio Nacional y que anda en Suiza para denunciar persecución política. ¿Regresará?

***

Que en el IMSS no se tolerarán manejos con indicios de discrecionalidad o influyentismo, así lo demuestra el Órgano Interno de Control (OIC), de Salim Arturo Orcí Magaña, pues a mediados de junio mandató que las oficinas ubicadas en Tamaulipas, a cargo de Velia Patricia Silva Delfín, dejen inválido el proceso con el que adquirieron cartuchos de impresión a Grupo Paliba S.A. de C.V., vinculada a Lorenzo Bujaidar Blackaller. La resolución del área del responsabilidades del OIC, a cargo de Gustavo Aguirre Lona, encontró que la firma cotizó cartuchos Lexmark con costos 25 por ciento por encima de los de 2021 y con rendimientos tres veces menores, pues solo llegan a seis mil páginas cuando el año anterior producían hasta 18 mil.