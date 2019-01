A la sombra | Mario Delgado

Foto: Josué Isassi

“México no puede seguir como hasta ahora en el combate al crimen organizado. No hay tiempo que perder, la creación de la Guardia Nacional es una urgencia”, explica el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, MARIO DELGADO. Desde mañana y hasta el sábado 12 de enero se realizarán en la Cámara de Diputados las audiencias públicas para debatir la creación de este cuerpo de seguridad. Las discusiones arrancan mañana con los gobernadores. No pierda de vista este tema en los días por venir. El 16 de enero será el periodo extraordinario para aprobar la reforma constitucional, en la materia.

***

Hoy inicia la Reunión Anual de Embajadores y Cónsules, en donde el canciller Marcelo Ebrard y sus compañeros de gabinete aprovecharán para delinear los ejes de la política exterior mexicana, que en estos días puso a temblar al continente, luego de que México se negó a firmar la Declaratoria del Grupo de Lima que llama a no reconocer el nuevo gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

***

El Instituto Nacional Electoral estará muy movidito a partir de esta semana, ya que hoy abre el periodo para que los interesados en un nuevo partido hagan su solicitud formal. Nos dicen que están muy atentos a este proceso Luis Castro, líder de Nueva Alianza, quien busca recuperar el registro nacional que perdió; el expresidente Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, y la maestra Elba Esther Gordillo y sus cercanos. En el 2013, se anotaron 30 asociaciones, y solo tres consiguieron el registro como partido, dos de ellas vinculadas al presidente Andrés Manuel López Obrador: Morena y Encuentro Social, así como el hoy desaparecido Partido Humanista.

***

Los Reyes Magos sólo le trajeron problemas este fin de semana al director de Pemex, Octavio Romero, tras la oleada de desabasto de gasolinas a lo largo del país. Se la sacó diciendo que es producto de la lucha antihuachicoleo, lo cual es buena noticia, pero dicen los que saben que la estrategia no deberá prolongarse más allá de esta semana a riesgo de generar una imagen de nación descontrolada en un abasto tan indispensable para la buena marcha de la economía.

***

En un rincón lejano de la Patria, en Oxchuc, Chiapas, la comunidad votó este fin de semana por expulsar de sus tierras a los partidos políticos y mantener su gobierno mediante usos y costumbres. Por su parte, el EZLN le ha dicho a AMLO que ellos están por la autonomía indígena y la defensa de su territorio, por lo que no permitirán la construcción del tren maya.

***

Los autogobiernos, las autodefensas, son fenómenos que despertarán fuertes tensiones entre las zonas más marginadas del país. A su vez, en la CdMx, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum anunció respeto a los autogobiernos indígenas en zonas rurales, que en realidad son atribuciones limitadas de decisión de presupuestos, pero no gobiernos fuera de la ley. Aun así abrió una peligrosa puerta para el ascenso de posturas donde cada colonia o municipio se declare autónomo y con gobierno propio. Todo un reto jurídico para el nuevo gobierno federal.

***

Conforme avanza el cierre de gobierno en EU y los demócratas en el Congreso le hacen la vida miserable a Donald Trump, hay que prever que éste vaya andar de malhumor en la semana, lo que siempre acaba repercutiendo en groseras expresiones hacia México.