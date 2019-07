A la sombra | Mario Delgado

Foto: Alejandro Oyervides

Efectivamente, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Diputados, MARIO DELGADO, todavía hace números para definir si compite por la dirigencia nacional del partido. Analiza relevar en los siguientes meses a la lideresa Yeidckol Polevnsky y para conducir más adelante al morenismo en lo que serán sus primeras elecciones federales como partido gobernante.

***

Nos detallan que, entre los elementos que animan a Mario Delgado a aventurarse en esta riesgosa misión, se encuentra la posibilidad de que Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal impulsen sus aspiraciones. No obstante, del lado de los contras se encuentra el que las estructuras de los citados personajes no están afiliadas a Regeneración Nacional, algo mucho más que preocupante en una elección que será exclusiva para la militancia.

***

Hoy debe terminar la entrega de las Tarjetas del Bienestar para apoyar a los adultos mayores, pero el trabajo en campo es un circo. Resulta que Claudia Sheinbaum puso a 2 mil voluntarios a repartir plásticos para apoyar al gobierno federal, pero he aquí que las últimas dos semanas se ha trabajado de oquis, porque cuando menos en Coyoacán y Tlalpan resulta que ya pasaron los Servidores de la Nación, enviados por el gobierno federal, y ya entregaron las tarjetas, sin coordinación con los repartidores capitalinos. Es decir, no se trabaja con un padrón único, lo que pudiera propiciar entregas dobles o que algunos no reciban su beneficio. Un relajo. A eso agregue que en mayo y junio los recursos federales para los viejitos capitalinos los puso la CDMX, pero en julio se supone que ya pone su parte el gobierno federal… pero ya es día 12 y nada de que bajan los recursos…

***

Uno de los compromisos en conjunto de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum es llevar a cabo la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, un área cultural y recreativa de 800 hectáreas, más grande aún que Central Park, de Nueva York; sin embargo, la Inmobiliaria Trepi, de José Manuel Berumen Bautista, podría convertirse en una pesadilla para la 4T y para el interés nacional.

***

Se sabe que esta empresa está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias para hacer del predio de Montes Apalaches 525 una mancha urbana en la Tercera Sección de Chapultepec, apoyada por autoridades como el Juez Cuarto en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro, quien promueve que la Inmobiliaria tenga el uso de suelo habitacional y no sea considerado área de valor ambiental, pese a que se tiene registro del avistamiento de 45 aves en la zona, de las cuales dos se encuentran enlistadas en la Norma NOM-059-SEMARNAT-2010, por tratarse de especies con categorías en riesgo de amenaza y sujeta a protección especial.

***

El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que sí existen copias de las famosas cartas enviadas al Rey de España y al Papa Francisco para que pidieran perdón por los atropellos cometidos durante la Conquista; aunque la atribulada oficina de la Presidencia sigue diciendo que no. Ante la contradicción, el Inai de Francisco Acuña puso al Gobierno de México a buscar otra vez los documentos en cumplimiento de la resolución RRA 5416/19, con la que los comisionados del organismo optaron por confiar en la postura del jefe del Ejecutivo y revocaron la respuesta negativa del despacho presidencial. ¿Será que en próximas semanas por fin se harán públicos los documentos que agitaron la política exterior?