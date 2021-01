A la sombra | Mario Delgado

Foto: Alejandro Oyervides

Nos cuentan que todavía no es cinco de marzo, fecha en que se iniciará formalmente la campaña para gobernador del estado de Guerrero, y parece que el caballo que eligió Mario Delgado, presidente nacional de Morena, empieza a ser alcanzado y rebasado. Y es que muchos se fueron con la finta de que Félix Salgado Macedonio ya es el virtual candidato, y esto no es así.

***

Dicen los que saben que próximamente habrá sorpresas, no solo por los escándalos recientes, sino por las letras chiquitas de la famosa encuesta. Y ahí les va una pista, en los mensajes de su cuenta de Twitter, Luis Walton ha escrito: “El senador @FelixSalMac sabe muy bien que empató conmigo en la encuesta y que en la valoración de negativos salió perdiendo”. Así que saquen su sombrilla y pidan un coco a orilla del mar, porque este fin de semana se va a calentar el sol electoral en tierras guerrerenses, por la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador.

***

Pero los de Morena no son los únicos que se están dando “hasta con la cubeta” por las candidaturas para las elecciones de este año, pues nos recuerdan que en el PRI, de Alejandro Moreno, los conflictos están también a la orden del día.

***

Tal es el caso de Oaxaca, que gobierna Alejandro Murat, donde el exsecretario de Administración del gobierno estatal y ahora aspirante a la presidencia municipal de la capital, Javier Villacaña, acusa a sus propios compañeros de partido y de gabinete de orquestar campañas para impedirle el paso rumbo a la contienda electoral, por lo que decidió emprender la misma estrategia contra sus correligionarios a través de redes sociales. ¿Pues no que ahora sí sería el momento de las candidaturas de unidad?

***

Nos cuentan que entre los temas prioritarios que se discutirán en la próxima reunión del Consejo Estatal de Salud del Estado de Chihuahua, se encuentra la propuesta del gobernador Javier Corral para modificar el actual semáforo epidemiológico.

***

No obstante, nos dicen, no se trata de un ajuste a las restricciones sino de la introducción de un nuevo color: el "amarillo mostaza", que serviría de transición entre lo que el mandatario llama "naranja restrictivo" y el color amarillo. Mientras algunos aseguran se trata de un intento desesperado de no volver a retroceder en el semáforo, Corral parece confiar en que podrá reactivar la economía evitando un repunte de contagios. Ojalá no se vea obligado a implementar más tonos de la gama cromática.

***

Que el senador Ricardo Monreal Ávila anda preocupado por los restauranteros y todos los que trabajan en esa industria, por lo que realizó un llamado a la ciudadanía para que no dejen de apoyarlos y que pidan sus alimentos para consumirlos en casa. En su escritorio está un documento que indica que tan solo en el Estado de México antes de la pandemia se tenían registrados 70 mil restaurantes que generaban 340 mil empleos directos y de los cuales ya han cerrado definitivamente 10 mil unidades, con una pérdida de, al menos, 50 mil empleos directos. Nos cuentan que por ello ha estado pidiendo muchos alimentos a casa, allá por la colonia San Rafael.