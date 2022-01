El fin de semana circularon versiones encontradas sobre la visita del líder de Morena, Mario Delgado, a Durango, donde reconoció a Marina Vitela como única precandidata a la gubernatura de esa entidad. Por una lado corrieron videos de simpatizantes del también aspirante morenista José Ramón Enriquez que abuchearon al dirigente nacional de ese partido y lanzaron huevos a su vehículo; mientras que, en el otro extremo, el propio Delgado compartió a través de sus redes sociales un mensaje de unidad con un video en el que recibe aplausos y sonrisas de la militancia.

***

A los casos en que se acusa al gobierno de Veracruz, a cargo de Cuitláhuac García, de utilizar las instituciones con fines políticos piden sumar el tema de la expresidenta del Instituto de Transparencia veracruzano, Yolli García, presa desde hace dos años por un presunto delito que ameritaba una sanción administrativa.

***

Ante el hecho, integrantes de los organismos autónomos estatales se han sumado al reclamo de justicia, atención médica y liberación de su compañera, tal es el caso de integrantes de institutos similares en Jalisco, Campeche, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Durango, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, entre otros.

***

Nos aseguran que aunque la bancada de Morena no lo acompañe, el senador Ricardo Monreal no desistirá en apuntar los abusos de autoridad en el estado de Veracruz. En contra de la tendencia que sí siguieron la mayoría de los integrantes de la 4T para defender y arropar al mandatario estatal en los últimos días, el legislador adelantó que no solo dará puntual seguimiento al caso de su excolaborador, José Manuel del Río, sino de más de mil asuntos relacionados con ultrajes a la autoridad. Que la lucha sigue…

***

La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo en Morelos, Ana Cecilia Rodríguez González, asumió la semana pasada la presidencia de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico; esto para dirigir los esfuerzos conjuntos que hacen los encargados de esas dependencias estatales para fomentar el crecimiento económico del país.

***

En específico, ese organismo tiene la finalidad de contribuir desde las entidades al impulso de la actividad empresarial, a través del intercambio de las mejores prácticas locales para despuntar las finanzas de las diferentes regiones. ¿No opacará su trabajo la percepción que hoy se tiene de Cuauhtémoc Blanco? Dicen que en el tema de las finanzas la confianza es primordial.

***

A pesar de las protestas de periodistas de todo el país que se concentraron para exigir justicia y seguridad para el gremio, la semana pasada fue atacado otro informador ahora en el estado de Oaxaca, de Alejandro Murat.

***

A menos de un día de llevadas a cabo las marchas por los homicidios recientes de Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa, el periodista José Ignacio Santiago fue atacado en la carretera rumbo a Juchitán. Cabe señalar que el comunicador no resultó herido y se encuentra bajo el mecanismo de protección federal, y que en una de esas Murat Jr. saldrá a presumir alguna acción alterna para desviar la atención.