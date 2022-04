A la sombra | Mario Delgado

“Que se hagan responsables de sus actos y que le rindan cuentas a la historia de nuestro país. Cuando se hacen actos en contra de la soberanía para favorecer a extranjeros se llama traición a la patria y se configura un delito, del mismo nombre”, señaló Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, confirmando que harán de la derrota parte de su campaña política rumbo a 2024 y las elecciones que se atraviesen en el camino.

Mario Delgado fue más allá, al anunciar que propondrá una consulta popular para que el pueblo decida si son enjuiciados los 223 diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica, como traidores a la patria. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, pidió además que los opositores sean “fusilados pacíficamente”.

Para algunos suena a locura lo que anda diciendo el oriundo de Colima, por cierto estudiado en el ITAM y de la Universidad de Essex: “No hay medias tintas cuando se habla de soberanía, se está o no sé está con México. Vivimos una época de libertades —como nunca antes— pero no se trata de pensar diferente sino de defender a nuestro país, y así lo dicta nuestro himno nacional: mas si osare un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo; piensa oh Patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo te dio”. Para algunos suena a que la sociedad mexicana puede partirse todavía más en los próximos meses.

Los que ya cayeron el juego de Morena y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fueron los políticos del Partido Acción Nacional. Los panistas se calentaron y cada diputado del PAN se dio a la tarea de dar a conocer los argumentos puntuales por los que se decidió votar en contra. “Estamos firmes en la lealtad a México, aunque algunos no les parezca, aunque nos ataquen y nos amenacen”, advirtió el coordinador de los panistas en la Cámara de Diputados, Jorge Romero. Algunos dicen que no basta con lloriquear, que tenían que ser más inteligentes ante esta nueva embestida desde Palacio.

Hablando de combates verbales, el coordinador del PRI en el Congreso de Puebla, Jorge Estefan Chidiac, se subió al ring para pelear por la gubernatura en el 2024. De contrincante eligió a uno de los aspirantes morenistas, Ignacio Mier, a quien llamó "fracasado" tras no aprobarse la Reforma Eléctrica.

Además, el priísta descartó que su partido vaya a impulsar la candidatura del panista Eduardo Rivera, como abanderado de una eventual alianza y, de paso, se animó a hacer pública la baraja que considera podría pelear el ejecutivo estatal por parte del tricolor cuando Miguel Barbosa deje el encargo, en la que además de su persona, se incluye a la exalcaldesa Blanca Alcalá, al líder estatal de su partido, Néstor Camarillo, y a la diputada Lucero Saldaña.

"Nunca he visto a nadie doblarse así", dijo Donald Trump cerca de la ciudad de Columbus, Ohio, refiriéndose al gobierno de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y representado por el canciller Marcelo Ebrard. Eso también calienta, dirían en Palacio Nacional.