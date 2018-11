A la sombra | Mario Delgado Carrillo

Foto: Luis Calderón

“Se está en la etapa final de la elaboración del Presupuesto 2019 donde habrá una reasignación importante del gasto público para echar a andar los 25 programas prioritarios del presidente electo, así como apoyar con más recursos a estados y municipios. Mientras el gobierno federal tendrá menos recursos por la austeridad, los estados sí tendrán aumento”, adelanta el líder de los diputados federales de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO.

***

“Si esto fuera sólo por una mala decisión del aeropuerto, los mexicanos podrían relajarse. Pero un presidente que cree que puede romper contratos y gobernar por decreto no se detendrá en la cancelación de nuevas pistas. Para una nación en desarrollo que depende en gran medida del capital privado para el crecimiento, es un signo siniestro”, escribe Mary Anastasia O’Grady en The Wall Street Journal. Su texto de opinión cala profundo en un círculo que protege al presidente electo de México de los supuestos periodistas fifís y sus ácidas lamentaciones, principalmente en redes. ¿Qué hace Trump en estos casos?, se preguntan los más sofisticados (Uy sí…).

***

Lo cierto también es que la columnista especializada en América Latina dice que después de que López Obrador se ponga la banda presidencial de México el sábado, la República pronto podría encontrarse zambulléndose en aguas inexploradas. “¿Pueden sus jóvenes instituciones democráticas resistir a un Ejecutivo que aspira a centralizar el poder de la misma manera que lo hizo el legendario Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el siglo XX?”. Claro, es un periódico muy fifí, se trata del WSJ. You know what I mean… como dicen allá por Tabasco, esquina con Tonalá.

***

Por si fuera poco, escribe O´Grady en The Wall Street Journal: “Un indicador preocupante es la decisión del señor López Obrador de invitar al dictador venezolano Nicolás Maduro y al hombre fuerte boliviano Evo Morales a la ceremonia. Ambos son sinónimos de represión y personae non gratae entre las democracias de la región. El temor de que López Obrador se haga amigo de los matones bolivarianos como una forma de apaciguar a sus partidarios en la dura izquierda, ahora parece bien fundado”. Parece que López Obrador no le cae bien a esta columnista. La postura editorial del periódico del magnate Rupert Murdoch, frente al presidente electo de México, deben saber, también va por ahí. Tsssssss...

***

“Una improbable Luna de Miel entre Wall Street y el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, un nacionalista de izquierda, ha terminado incluso antes de asumir el cargo el 1 de diciembre”, escribieron también en el Journal David Luhnow y Robbie Whelan este fin de semana, para que no quede duda de lo que piensan del presidente electo estos periodistas fifís.

***

Hernán Cortés llegó a México en abril de 1519, recuerda The Economist. Con 500 hombres y docenas de caballos, conquistó una civilización. Pero no se levanta, ni como héroe ni como villano, sobre el país que aparece con él. Ningún político mexicano invoca su nombre. ¿Los mexicanos todavía lo rechazarán en el aniversario 500 de su llegada o confrontarán su complejo legado?, pregunta el periódico británico.