A la sombra | Marko Cortés

Dicen los enterados que en la mega alianza que conformaron el PAN de Marko Cortés, el PRI de Alejandro Moreno, y el PRD de Jesús Zambrano, se pusieron sobre la mesa las prioridades legislativas de cada partido para establecer una agenda que se pueda impulsar conjuntamente. Entre los principales temas de interés para el tricolor son los relacionados con la economía y el empleo; los panistas tienen como prioridad el acceso a los servicios de salud, el plan de vacunación y el medio ambiente; mientras que los integrantes del Sol Azteca estarán enfocados en la defensa de los organismos autónomos y en una política de seguridad social que atienda las necesidades ciudadanas tras el nuevo escenario que dejó la pandemia.

***

Que a cuatro meses de que la población salga a las urnas para participar en las elecciones del 6 de junio, los alfiles comienzan a cambiar de lugar al interior de las fuerzas políticas. Uno de estos flujos llamó la atención en Jalisco, pues resulta que el diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Enrique Munguía, habría optado por pasarse a las filas de Morena, y no solo eso, sino que además se habría registrado como precandidato por la alcaldía de Puerto Vallarta.

***

La decisión supuestamente se tomó luego de que el MC optara por Guadalupe Guerrero para este municipio. Sin embargo, resalta que las negociaciones para concretar el cambio de bando se habrían dado con José Narro Céspedes, delegado estatal de Morena a quien se ya se había observado muy cerca de Salvador Llamas, conocido operador del gobernador Enrique Alfaro, quien no se caracteriza por ser amigo de la 4T.

***

Por cierto, dicen los que saben que Adrián Esper, el alcalde con licencia de Ciudad Valles anunciará que seguirá en la contienda electoral para la gubernatura de San Luis Potosí pero no con Morena, sino con el Partido Encuentro Social (PES). Algunos por querer hacerle promoción lo llaman el candidato de Slim, pues aseguran que tiene el respaldo del hombre más rico de México. Pero los enterados recuerdan que Don Carlos no apoya ni a su famoso yerno públicamente para no meterse en escándalos, con todo y que es el más mediático y combativo de la familia. Todo un tiburón.

***

Nos cuentan que al menos 70 organizaciones civiles, colectivos y académicos de la Ciudad de México, entre ellos Habitat International Coalition América Latina, el Movimiento Urbano Popular y la Plataforma Vecinal Colonia Juárez, firmaron una carta para solicitar a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y al Tribunal Superior de Justicia local, presidido por Rafael Guerra, que extiendan una declaración de moratoria a desalojos y ejecuciones hipotecarias en la Ciudad de México.

***

Lo anterior, con el propósito de evitar que los sectores más vulnerables pierdan su hogar durante la pandemia. La iniciativa, nos cuentan, forma parte de los lineamientos establecidos por la Relatoría Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda digna, que ya se aplica en países como España, Estados Unidos, Francia e Inglaterra y que contempla la entrega de apoyos económicos a los propietarios y protección ante desalojos como el que sucedió hace unas semanas con una familia de la colonia Roma que fue evacuada pese a estar contagiada de Covid-19.