A la sombra | Marko Cortés

“Rechazamos este modelo educativo cargado de ideología política. Solo basta señalar que en materia de civismo se obligará a los estudiantes de educación básica a aprender cuáles son las obras del gobierno morenista. En cambio, olvida las propuestas didácticas, las competencias educativas de los alumnos y sus funciones intelectuales. Como en otras materias, en educación también vamos para atrás, como los cangrejos”, dijo el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, a propósito del borrador de la SEP que dio a conocer este diario la semana pasada.

***

Ayer se reportó el destape de Enrique Vargas como el abanderado del PAN para luchar por el control del Estado de México. En un evento que reunió a la plana mayor panista, Marko Cortésafirmó que su partido sí está por avanzar hacia una gran coalición opositora, pero advirtió que esta alianza se debe realizar con reglas claras, acuerdos firmes y con transparencia. Por cierto, no invitaron a Felipe Calderón.

***

“Estoy en Acapulco y después estaré en mi querido Ometepec, no me voy a esconder ni mucho menos. La vida me ha enseñado que en los momentos más difíciles es cuando más debemos de mostrar el temple y el carácter”, escribió ayer en redes sociales Ángel Aguirre Rivero, el ex gobernador de Guerrero que fue involucrado en el escándalo y órdenes de aprehensión por la Verdad Histórica de Ayotzinapa.

***

“En lo personal, y varios de mis colaboradores, hemos sido citados a declarar y reiteramos nuestra disposición de acudir las veces que sean necesarias para explicar las actuaciones que se realizaron durante y después de la agresión y desaparición de los estudiantes”, dijo en Twitter el de la Costa Chica. Lo cierto es que, dicen los que saben, tenía una reunión importante en la Ciudad de México esta semana, y al parecer ya canceló, pues teme ser detenido.

***

Hablando de la Verdad Histórica y las redadas del fin de semana, parece que en la Fiscalía General de la República no han perdonado el run run de que Omar García Harfuch podría convertirse en un eventual reemplazo del actual titular Alejandro Gertz, pues, como no queriendo la cosa, el Ministerio Público le dio tremendo raspón al hombre fuerte de la administración capitalina con la declaración ministerial del caso Ayotzinapa.

***

En específico, la fiscal del caso dijo que el entonces delegado de la Policía en Guerrero participó en las reuniones en las que se acordó la llamada “verdad histórica”, junto con el hoy detenido Jesús Murillo Karam y el exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón.

***

Al parecer, los gobernadores morenistas entrantes van por una revisión profunda de las finanzas en las entidades que recibirán, de ahí que hayan invitado ya al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, a formar parte de los equipos de transición.

***

Además de liderar los grupos en Tamaulipas, con Américo Villarreal, e Hidalgo, con Julio Menchaca, nos dicen que podría hacer las mismas labores en Quintana Roo, con Mara Lezama, y en Oaxaca, con Salomón Jara, con quien se reunió apenas este fin de semana; al mismo tiempo, por cierto, en que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, estuvo de gira por aquel estado.