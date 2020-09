Foto: Alejandro Oyervides

Nos confirman que MARTA RUIZ-CUEVAS será la nueva CEO de Publicis Groupe Iberia, que contempla España y Portugal, a partir del 1 de octubre. Al interior de la agencia de publicidad francesa que se transformó en una empresa de tecnología y métricas bajo el mando del visionario Maurice Lévy, reconocen que Marta ganó cuentas muy significativas con su visión estratégica en los últimos tres años como CEO de Publicis México, además de que mantienen a clientes como Citibanamex, Bimbo, Heineken, P&G, Nestlé, Mercedes y Samsung.

***

Jordi Oliva, hasta ahora CEO de Zenith México, fue nombrado además Chief Integration Officer de Publicis Groupe en México. Bajo su liderazgo reconocen un gran crecimiento en su negocio, con la llegada de nuevos clientes como Disney, GSK, L’Oréal, Red Bull, Luxottica y Lexus. Asimismo, Isabel Cerdeira tendrá el doble encargo de ser CEO de Zenith y de Spark.

***

Que muchos se van a llevar una sorpresa cuando vean que en varios estados se alista un frente amplio, muy amplio, para la contienda electoral de 2021. Nos confían que al menos 100 candidatos que se enfrentarán al Movimiento de Regeneración Nacional en las urnas el próximo año tendrán el apoyo de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, el Revolucionario Institucional y muy probablemente el de Movimiento Ciudadano; incluso, dicen, sobre la mesa hay ya acuerdos con el Verde Ecologista y los partidos locales del sureste para tratar de arrasar a la denominada cuarta transformación.

***

Luego del video en el que Ricardo Anaya anunció su regreso a la política, el candidato a la presidencia de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, respondió a través de sus redes sociales con una amenaza al panista en la que ¡envió por delante a la Fiscalía General de la República!, de Alejandro Gertz Manero! “No se les vaya a ocurrir alzar la mano con amenazas… porque ustedes están bajo la mira de la justicia. La Fiscalía de la Nación ahora es independiente y no da tregua; tú serás, si sigues así, juzgado, por favor cuídate”, amagó. ¿Pues no que la FGR de Gertz Manero es independiente?

***

Hace tiempo uno de los voceros de Ernesto Zedillo explicaba en una mesa con periodistas que el político mexicano seguía trabajando en varios consejos de administración de empresas por culpa de sus hijos, pues todavía no los había encaminado, uno no quería trabajar y se metía en problemas, y no había hecho millones mientras vivió en Los Pinos.

***

Lo anterior viene a cuento porque el expresidente de México ofrecerá la conferencia “El mundo, la región y México en el otoño de la pandemia¨, en la primera edición virtual de una cumbre especializada en Bienes Raíces, Marketing, Innovación y Liderazgo, que espera reunir a más de ocho mil profesionales y líderes internacionales el próximo 23 y 24 de septiembre.

***

En la reunión con el vocero de Zedillo estuvo por cierto hace años el economista Macario Schettino, y también estará en la cumbre, hablando de “México después del Covid”. Estará también Mónica Flores, presidenta para Latinoamérica de ManPower, hablando sobre la “Revolución de Habilidades”, y Arturo Aispuro, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.