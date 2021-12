A la sombra | Martha Ávila

No se midió doña Martha Ávila, diputada local de la Ciudad de México por Morena, quien sin rubor alguno presentó ayer al Congreso local una iniciativa de cables soterrados, no similar, no parecida, sino un plagio de la que hace apenas unos días presentó el grupo parlamentario del PAN, a través de la diputada Gabriela Salido, que tiene una larga historia de consultas y cabildeos que vienen de la Legislatura anterior.

A la sombra...

Trás las manifestaciones realizadas hace unas semanas por personal de salud en Baja California, por la falta de pago de bonos y prestaciones pendientes desde la administración pasada, ahora se suma un nuevo problema, resulta que la Secretaría de Salud adeuda, desde octubre, más de 25 millones de pesos al proveedor de vales de despensa, por lo que la empresa pidió a todos los establecimientos en el estado que dejaran de recibirlo.

***

Así que en los próximos días podrían regresar las movilizaciones y exigencias, para que el gobierno de la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda, cumpla los acuerdos a los que se comprometió el pasado 20 de noviembre, para saldar todos los adeudos que dejó su antecesor Jaime Bonilla, con los trabajadores de la salud, que dicho sea de paso, han sido los más maltratados y olvidados en los momentos más difíciles de la pandemia.

***

A casi tres años de haber llegado al poder, el gobierno lopezobradorista dejó atrás la histórica confrontación con la oposición y ahora apuesta por un diálogo que permita legislar en beneficio de los mexicanos.

***

Habría que puntualizar que el cambio de estrategia no proviene de una fuente de iluminación divina, sino que surge de los cambios en la conformación de la Cámara de Diputados, así como de la iniciativa del presidente panista, Marko Cortés, quien abogó por trabajo conjunto entre el partido en el gobierno y los de la oposición, quienes también formarán parte de las pláticas.

***

No todo es ganar para Morena, también los partidos contrarios descubrieron que pueden lograr influir más por las buenas, que desgastarse frente a un partido sordo a las críticas, ante lo que prevén sea un revés en las reformas impulsadas por el Ejecutivo, puesto que falta rigor jurídico en los planteamientos.

***

Hay consenso en la necesidad de que el cableado aéreo citadino debe ser erradicado paulatinamente, pero la mayoría morenista, en lugar de buscar consensos con sus pares en el Congreso decidió apropiársela a la mala, acaso con dos artículos diferentes, aunque poco importantes para el fondo del problema.

***

Y hablando del Congreso capitalino, a las 12 de la noche de este día, de madrugada, en lo oscurito, mientras usted dormía, pues, los legisladores morenistas decidieron comenzar a analizar el presupuesto 2022, al que no le quieren cambiar ni una coma a lo enviado por la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. A ver cómo les resulta la estrategia de agarrar cansada a la oposición para dicho propósito…