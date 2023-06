A la sombra | Martí Batres

La administración de la Ciudad de México, encabezada por Martí Batres, parece estar experimentando tensiones entre altos funcionarios. A pesar de que el nuevo Jefe de Gobierno lleva varios días en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, se dice que aún hay personas que continúan siguiendo las indicaciones de la exmandataria capitalina, Claudia Sheinbaum. Entre los servidores públicos que se comenta mantienen esta lealtad está el consejero jurídico, Néstor Vargas, quien se informa que tiene una averiguación en curso que pronto arrojará resultados.

A la sombra…

Otro espacio de poder de Sheinbaum que comienza a generar muchos conflictos es el que tiene que ver con la seguridad de la capital. Resulta que el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) no tiene un convenio con la prestigiosa Plaza Antara, donde tuvo lugar el robo de los relojes de la joyería Berger. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y protegido de la corcholata, se la pasó ayer en medios culpando a los de la plaza por el asalto, haciendo como que nada de lo que ocurrió le compete. Es más, hasta respondía con enojo a las preguntas que le exigían hacerse responsable, aunque sea tantito.

***

Para muchos es simplemente hilarante saber que las autoridades se enteraron del robo por una llamada de una civil y, oh, de casualidad, el personal de seguridad de la plaza también les informó a los de la policía capitalina. Pero no se preocupe, ya tienen identificada la ruta de escape y han detenido a un presunto asaltante. Es reconfortante saber que están en la cima de su juego y que pueden resolver crímenes tan importantes como este a horas de ocurrir. O que de pronto, no es culpa de los que tienen que mantenernos a salvo en esta urbe, o en las carreteras, o en Chiapas, o en Guerrero, porque de plano eso no existe en este país.

***

Dicen que al interior del PAN tomaron bien la declinación de Lilly Téllez como aspirante a la candidatura presidencial, pues algunos blanquiazules consultados al respecto cuentan que la legisladora representaba un perfil “explosivo y radical” que les podía haber generado algunas complicaciones. Lo que esos mismos panistas no tomaron tan bien es que Xóchitl Gálvez decidiera contender para “la grande”, pues con sus números veían prácticamente seguro el triunfo en la Ciudad de México en el 2024. Por lo pronto, dicen los que saben que los de Movimiento Ciudadano ya cruzaron algunas llamadas con la ex conductora de Televisión Azteca.

***

El clima de preocupación y tensión aumenta en Francia a raíz del nombramiento de Geoffroy Lejeune como editor en jefe del prestigioso periódico dominical Le Journal du Dimanche. Lejeune, quien anteriormente trabajó en la revista de extrema derecha Valeurs Actuelles, ha generado una ola de apoyo a la huelga convocada por los empleados del diario, en la que se han unido actores, escritores y políticos de izquierda. La designación de Lejeune ha desatado temores sobre el rumbo ideológico que podría tomar el periódico bajo su dirección, especialmente debido a las posturas antiinmigrantes y polémicas promovidas por Valeurs Actuelles durante su mandato.

***

Históricamente reconocido por sus entrevistas políticas, el JDD se enfrenta ahora a un peligroso precedente que preocupa a muchos. La adquisición del diario por parte del multimillonario industrial Vincent Bolloré ha suscitado dudas sobre la influencia que podría tener en el contenido y la línea editorial. La incertidumbre y la indignación se han apoderado de los periodistas y la sociedad en general, quienes temen que esta situación marque un retroceso en la libertad de prensa y en los valores democráticos que han prevalecido desde la liberación de Francia del dominio nazi.

***

Hablando de periódicos. La propuesta de fusión entre Postmedia Network Canada Corp., dueña de 130 propiedades que incluyen diarios en la mayoría de las principales ciudades canadienses, y Nordstar Capital LP, propietaria del Toronto Star y de alrededor de 70 títulos, ha generado expectativas y preocupaciones en el sector de los medios de comunicación.

***

La posible fusión entre Postmedia Network Canada Corp. y Nordstar Capital LP surge en un momento en el que los gigantes de las redes sociales, como Meta Platforms Inc. (empresa matriz de Facebook) y Alphabet Inc. (propietaria de Google), amenazan con bloquear el acceso a noticias en el marco de una batalla continua con el gobierno federal de Canadá por la regulación de internet. Ante este panorama, las compañías buscan unir fuerzas para enfrentar la competencia de las plataformas digitales globales y fortalecer su posición en el mercado de los medios de comunicación.