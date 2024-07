A la sombra / Martí Batres

El jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, celebró que el llamado “Día Cero” no llegara a la capital y anduvo muy sonriente durante la inauguración del pozo Barranca del Muerto. Lo que no se ha dicho es que, para evitar la escasez de agua en la gran ciudad se tuvieron que tomar medidas de emergencia, en las que la federación e incluso el Ejército tuvieron que intervenir para no dejar sin el líquido a la población.

A la sombra…

El reciente hackeo masivo a Ticketmaster, que expuso la información sensible de 560 millones de usuarios, revela una preocupante negligencia en la protección de datos por parte de la empresa. A pesar de sus afirmaciones de que los datos obtenidos, como números de tarjetas de crédito y fechas de vencimiento, no podrán ser utilizados por cibercriminales, la falta de medidas preventivas adecuadas es inexcusable.

***

La confianza de los consumidores ha sido gravemente comprometida, y las "medidas técnicas y administrativas" adoptadas a posteriori por los de Ana María Arroyo Salhuana parecen insuficientes frente a la magnitud del problema. La minimización del impacto potencial de esta filtración y la aparente falta de responsabilidad proactiva demuestran una alarmante falta de compromiso con la seguridad de los usuarios. Es imperativo que Ticketmaster no solo mejore sus protocolos de seguridad, sino que también asuma plenamente las consecuencias de su descuido y compense adecuadamente a los afectados. Por lo pronto, dicen que la salida de Ana María está cerca.

***

Es alarmante la complacencia de las autoridades de Salud ante el reciente incremento en la positividad de contagios de Covid-19. Mientras la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y hospitales como Médica Sur han activado medidas preventivas estrictas para proteger a su comunidad, las autoridades parecen minimizar la gravedad de la situación.

***

La falta de una respuesta contundente y proactiva por parte de las autoridades de Salud, que insisten en que "no pasa nada", es irresponsable y pone en riesgo a la población, especialmente a los más vulnerables. Las medidas de la UNAM, como el uso de cubrebocas en espacios cerrados y la recomendación de vacunación de refuerzo, son pasos necesarios que deberían ser respaldados y amplificados por las autoridades sanitarias, no ignorados. La actitud despreocupada de las autoridades socava los esfuerzos para controlar la propagación del virus y demuestra una preocupante falta de liderazgo en tiempos de crisis sanitaria. Pero como ya viene el cambio de gobierno y nadie se hace responsable, pues qué importa.

***

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta de México, ha anunciado a los encargados de las secretarías de Cultura, Turismo y Trabajo en su gabinete, destacando la inclusión de jóvenes desconocidos en el ruedo de la grilla nacional. Por ejemplo, la Secretaría de Turismo estará bajo la dirección de Josefina Rodríguez Zamora, una joven originaria de Tlaxcala, licenciada en administración de empresas por la Universidad Iberoamericana de Puebla y con una maestría en alta dirección.

***

Rodríguez Zamora ha colaborado con la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, como secretaria de Turismo, y ha sido reconocida por su creatividad e impulso a políticas exitosas, incluyendo la creación de la marca "Tlaxcala sí existe" y la obtención de un récord Guinness para el tapete más largo del mundo. Con esta designación, Sheinbaum reafirma el compromiso de su administración con el desarrollo turístico del país, asegurando que esta importante área no desaparecerá y continuará recibiendo la atención y liderazgo necesarios para su crecimiento.

***

Poco parecen importar a las autoridades capitalinas las muertes de animales en las demarcaciones sureñas de la Ciudad de México, donde se mantienen al alza los índices de abuso físico y tortura a perros, gatos y animales de granja. Ahora, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde aún despacha el alcalde sustituto Enrique Rojas, se han vislumbrado cada vez más domicilios dedicados al almacenamiento de canes para el maltrato, así como el abandono de ejemplares mutilados en avenidas principales de esta alcaldía.

***

Como ya lo ha reportado el grupo Resistencia Defensa Animal Colectivo, las zonas de la capital donde se registran estos crímenes están en Coyoacán, Azcapotzalco, Iztapalapa, Iztacalco, Cuauhtémoc y Xochimilco, sitios donde se han suscitado hipótesis sobre la presencia de asesinos seriales de animales y rituales satánicos.

***