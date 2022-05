A la sombra | Martí Batres Guadarrama

Dicen los que saben que, aunque el actual secretario de Gobierno, Martí Batres, inició ya una especie de campaña para posicionarse como el “gallo” de la 4T para suceder a Claudia Sheinbaum, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento se está haciendo lo necesario para que el abanderado morenista sea el secretario de Seguridad de la capital, Omar García Harfuch. Mientras que al interior de Morena piensan en la mano invisible de Marcelo Ebrard, nos referimos a Mario Delgado. Por donde se vea, el pleito se va a poner bueno.

***

Nos cuentan que en las evaluaciones que ha hecho el partido, el jefe de la policía ha ganado simpatía entre los citadinos por la respuesta acelerada que ha dado en algunos temas recientes, entre ellos, la aprehensión de un sujeto que agredió a un menor el fin de semana pasado. Sin embargo, el pasado de este personaje puede llegar a incomodar a algunos políticos con memoria, dificultando su llegada al lugar de la candidata que se la pasa en estos días tratando de apagar los fuegos que se encienden en internet, como el de los jitomatazos.

***

El muy fifí diario The Wall Street Journal dice que no hay forma de endulzar que el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, está practicando la extorsión. Aunque Jesús Ramírez y su equipo no pongan atención en este influyente medio, argumentando tal vez que no hablan inglés y no entienden lo que señalan los periódicos de Estados Unidos ni les importa, este impreso llega a los tomadores de decisiones de todo el mundo y desde antes de la cuatroté, e incluso a pesar de las críticas que le llegan desde México, es tomado muy en serio.

***

México criminaliza la inversión, dice el título de la columna de Mary Anastasia O´Grady. La experta en América Latina recuerda que el viernes el presidente Joe Biden y su homólogo mexicano tuvieron una charla virtual para hablar de los asuntos bilaterales que les preocupan a ambas naciones. Esa es la versión oficial que sale de la Casa Blanca. Lo cierto, sugiere, es que ambos presidentes sufren un daño político por el desastre en la frontera y quieren que esta presión ya termine.

***

Dice que es del interés de EU que México crezca rápido y fuertemente en materia económica y que fortalezca sus instituciones democráticas. Pero a López Obrador no le interesa el crecimiento económico y está tratando de derribar las instituciones. Aquéllos que no están de acuerdo con él, son señalados como ambiciosos y corruptos.

***

Una muestra de ello, o de lo que todos los días se comenta en México, es que el mandatario lanzó una amenaza de cárcel a sus oponentes potlíticos que no estuvieron de acuerdo con su reforma energética, y está tratando de juzgar a los inversionistas que no se montaron en su propuesta. No lo dicen los diarios que tienen campaña contra los amloístas, lo dice The Wall Street Journal. Lo que parece cierto es que ni a Ebrard, uno de los gallos del mandatario, le importa la percepción de este país y sus políticos allá en el norte.

***

No se lo digan a las autoridades electorales, pero hay quienes aseguran que a la directora de la Central de Abasto, Marcela Villegas, le encomendaron la misión de conseguir algo así como dos mil votos para la jornada de Revocación de Mandato. Por supuesto, en la CEDA cubrieron la correspondiente cuota, dispuesta desde el gobierno capitalino, para lo cual se echó mano de colaboradores y locatarios que fueron conminados para asistir a la consulta del 10 de abril. Dicen los enterados que fue más efectiva incluso que Sheinbaum, a otra escala.

***

Nos comentan que el presidenciable Ricardo Monreal va a usar sus mejores armas con la oposición, la plática, la negociación y el convencimiento, para intentar que se apruebe la reforma electoral que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados.

***

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República confía en que, si logrará concretar esta reforma, que en la iniciativa original plantea reformas a 18 artículos constitucionales y 9 transitorios. Es una especie de misión ganar-ganar.