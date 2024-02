A la sombra / Mauricio Kuri

Según las cifras recolectadas por la agencia de investigación Bimsa Reports, la industria de la construcción comenzó a recuperarse tras el estancamiento que enfrentó por la pandemia de Covid-19 y creció durante 2023 casi 12 por ciento respecto a las obras que se realizaron un año antes. La firma que lleva César Ortega de la Roquette apunta a que Quintana Roo, de Mara Lezama, aumentó 74 por ciento los proyectos de inversión para vivienda. Mientras que Nuevo León, de Samuel García, creció 387 por ciento en lo que edificación se refiere. Y Querétaro de Mauricio Kuri fue la entidad que parece haber empezado a aprovechar el fenómeno del nearshoring, pues elevó hasta en 356 por ciento las construcciones industriales que representan inversiones por el orden de los cuatro mil 800 millones de pesos.

Aunque el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, de Teresa Monroy, debería desaparecer a la brevedad, porque duplica funciones que tienen ya las alcaldías y la federación, en la práctica esa dependencia sigue operando y, casualmente, es más estricta en las demarcaciones que gobierna la oposición a la 4T.

Por ejemplo, dicen que recientemente en la alcaldía Álvaro Obregón, de la aliancista Lía Limón, el Invea ha clausurado varios establecimientos bajo el pretexto de “quejas vecinales”, aunque los locatarios han realizado ya sus gestiones e incluso algunos que han pagado multas, no les han retirado los sellos que les impiden la operación.

Luis Espinoza Cházaro, quien hasta hace poco fungía como coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, presentó su dimisión tanto del partido como de su cargo de coordinación. Esta decisión fue motivada por discrepancias con las decisiones adoptadas por Jesús Zambrano, el presidente del partido. Surge la interrogante sobre qué estará sucediendo dentro del grupo, ya que incluso los colaboradores más próximos a Zambrano están optando por alejarse.

Espinoza Cházaro señaló directamente a Zambrano por incumplir los acuerdos previamente establecidos, particularmente aquellos relacionados con la candidatura para la Ciudad de México, la cual se suponía sería disputada mediante un proceso democrático. Esta renuncia representa una pérdida significativa para el PRD, ya que Espinoza Cházaro había dedicado 17 años de su carrera a la militancia en este partido.

En cuanto a sus futuros planes, Espinoza Cházaro aclaró que seguirá participando en la Cámara de Diputados, aunque en calidad de legislador independiente. Además, subrayó que su salida no implica un distanciamiento de la coalición opositora Fuerza y Corazón X México. “Continúo comprometido con la coalición que ayudé a formar; no me estoy distanciando de Xóchitl Gálvez. De hecho, tras conversar con ella recientemente, estoy considerando la posibilidad de integrarme a su equipo”, manifestó.

El persistente problema del desabasto de medicamentos en México sigue sin resolverse. La falta de rigurosidad en la supervisión de los procedimientos de adquisiciones públicas ha facilitado el aumento de las denominadas compras "emergentes".

Bajo esta modalidad, diversas representaciones del IMSS en estados como Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Baja California, Querétaro, CDMX, Colima, Tlaxcala, Guerrero y Tabasco, realizan adquisiciones directas. Un ejemplo preocupante se da en Tabasco, donde se han adquirido medicamentos a precios exorbitantes, como es el caso de 35 mil unidades de un medicamento específico, adquiridas a mil 650 pesos cada una, a pesar de que el precio máximo establecido es de 243.82 pesos.

Este esquema ha sido asociado con Javier Guerrero García, director de Operación y Evaluación del IMSS, quien ha sido implicado anteriormente en la denominada "Estafa Maestra". Entre las empresas involucradas se encuentran Ethonomedical y EF Desarrollo e Investigaciones. La primera, dirigida por Aldo Díaz Pérez, se proyecta para superar los 760 millones de pesos en facturación obtenida en 2021 con el IMSS.

Además, el desabasto ha impulsado el crecimiento del mercado negro de medicamentos. En 2023, la Unefarm reportó un alarmante incremento del 78 por ciento en este mercado ilegal en México, alcanzando un valor de 32 mil millones de pesos. Por su parte, la Cofepris ha emitido más de 130 alertas en los últimos cinco años sobre falsificación y distribución ilegal de medicamentos, siendo particularmente crítica la situación en los estados del norte.

En otro ámbito, Ricardo Monreal Ávila está listo para retomar la coordinación del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta, con la finalidad de impulsar un conjunto de reformas que el Ejecutivo planea presentar el próximo 5 de febrero.

Eduardo Ramírez, quien se tomará una licencia como senador para involucrarse en el proceso de selección del candidato de Morena a la gubernatura de Chiapas, expresó que existe un consenso generalizado en favor de que Monreal asuma nuevamente la coordinación durante los trabajos legislativos restantes. Ramírez considera que esta decisión fomentará la unidad necesaria para la aprobación de las próximas reformas.