Aún se desconoce la razón por la que un avión de carga Boeing 747 de Emtrasur, vendido a Venezuela por la empresa de Irán Mahan Air, realizó una parada técnica en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, desde donde salieron, además de contenedores con autopartes, 14 tripulantes venezolanos y 5 más de origen iraní rumbo a Argentina. Según se sabe, el tema ha llamado la atención del Congreso local y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), pues de acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Migraciones, la nave tendría como objetivo transportar a personas que realizarían actividades de inteligencia en aquel país, por lo que resulta extraño que la primera parada antes de la tierra de Carlos Gardel haya sido la gobernada por el panista Mauricio Kuri.





Aunque en la dirigencia de Morena se intentó ya definir una contienda entre tres por la candidatura presidencial, parece que el jefe del Ejecutivo obligará a que Mario Delgado amplíe la baraja de posibles precandidatos. Apenas un día después del mítin “Unidad y Movilización” en el Estado de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que hay varios nombres que agregar a la encuesta con la que se definirá al abanderado, entre ellos el de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, e inevitablemente al senador Ricardo Monreal.





Nos cuentan que como parte de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación entre Petróleos Mexicanos de Octavio Romero, y el STPRM encabezado por Ricardo Aldana, se dará una mayor transparencia en cuanto a algunos procesos, a petición de los sindicalizados.





Por ejemplo, ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que a través del micrositio denominado PEMEX + Bienestar Laboral, se van a actualizar los avances que se vayan obteniendo en los aspectos de proveeduría de medicamentos, uniformes, equipo de seguridad, derechos laborales, capacitación, etcétera. Ello, además de información laboral sobre la petición de basificación de 17 mil empleados transitorios que buscan trabajar directamente y de forma indefinida para la empresa.





Dicen los que saben que el negocio de Estrategia Total está en la mira de los priistas en estos días, pues su líder, Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna, ha emprendido directamente una campaña en contra del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno. “Somos una firma que entiende tres mercados fundamentales: el de los despachos de cabildeo y asesoría política en asuntos públicos, el de las agencias de relaciones públicas y comunicación estratégica, y el de litigio y blindaje estratégico”, presumen.





Que el que fuera vocero del presidente Ernesto Zedillo ya está en la mira de sus clientes, pues temen que desate la ira del presidente López Obrador, y lo que les preocupa más, de los priistas con los que ha trabajado y que pueden tratar de desmarcarse de este personaje porque está generando mucho ruido. Es público que las pautas por sus servicios que le han contratado algunos priistas y empresas pueden usarse en su contra en este momento en el que el PRI luce dividido y los sobrevivientes imaginan cómo revivirlo.





El Revolucionario Institucional se encuentra cada vez más desvencijado ante la mirada ciudadana, pero todo indica que la percepción no cambiará para bien en el corto plazo, sino que se recrudecerá. Como prueba, están los testimonios que rondan día y noche a la diputada federal Cristina Ruiz, quien no concilia el sueño desde que le han advertido sobre la existencia de videos donde se le aprecia en poder de altas cantidades de dinero en efectivo. Sobre los recursos se comenta que no está claro su origen, aunado a que las imágenes están integradas en un expediente contra Alejandro Moreno.





Édgar Corzo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fue nombrado presidente de los titulares de los 10 comités de derechos humanos de la ONU, siendo el primer mexicano que ocupa ese cargo honorífico. La reunión de presidentes de Comités es la más importante en materia de derechos humanos, permite tener una visión transversal de los temas y preocupaciones en el mundo. Corzo tiene una amplia carrera en esa materia, fue visitador general de la CNDH y es también profesor de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios del país.