A la sombra | Michael Corbat

Los del Citi incluso proporcionan una lista del gabinete que López Obrador ha anunciado, pero no asegura que este equipo no cambie antes del 1 de diciembre.

Y le recuerda a los inversionistas que este lunes 2 de julio, a las 9 de la mañana, tendrán una conferencia telefónica para comentar los resultados.

Hoy muy temprano, además de saber si pasa México a su quinto partido, si milagrosamente vence a los brasileiros, podremos suponer, entre otras cosas, cómo le irá al peso, a Pemex y otras empresas estratégicas.

Los hombres del dinero, desde Nueva York, lanzaron tres escenarios para el discurso de victoria de López Obrador, uno de ellos determinará gran parte de la charla de esta mañana.

1) Da un discurso amigable y conciliador, y eso tranquiliza a los mercados, al ofrecer garantizar la responsabilidad fiscal, la estabilidad macroeconómica y la autonomía del Banco de México.

2) Se lanza un mensaje más populista y vacío en medidas concretas.

3) Por el tamaño de su victoria, se pone agresivo y menos amigable con el mercado, insistiendo en una transformación dramática de los equilibrios económicos y políticos.

El primer escenario, adelantan los analistas de Michael Corbat, será positivo para los mercados. Incluso, podría arrancar un rally de recuperación. El segundo escenario no lo menciona, solamente dice que no es algo que no sepamos.

Y el tercero, ese sí preocupa. Los precios de las acciones pueden sufrir por las palabras de AMLO.

Ah, les decíamos. A la sombra de este análisis de Citi, mencionan a Carlos Manuel Urzúa para la Secretaría de Hacienda; Jesús Seade, negociador del TLCAN; Olga Sánchez Cordero, al frente de la Segob; Héctor Vasconcelos, en SRE; María Luisa Albores, en Sedesol; Josefa González Blanco, en Semanat; Rocío Nahle, como secretaria de Energía; en Economía, Graciela Márquez; Esteban Moctezuma, en la SEP; Víctor Villalobos, en Agricultura; Javier Jiménez Espriú, en SCT; Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, en Función Pública; Jorge Alcocer, Salud; Luisa M. Alcalde, en Trabajo; Román Meyer, para Sedatu; en Turismo, Miguel Torruco; Alejandra Frausto, en Cultura; María Elena Álvarez Buylla, en el Conacyt, y don Poncho Romo, como jefe de gabinete.

En ese orden los seleccionan los administradores de capital.

Lo más interesante sobre el estudio, que recibimos el jueves por la noche, es que los de Citi no anticipaban algún cambio o un resultado diferente. Ni un escenario en caso de que Meade o Anaya ganaran.

“Nuestro escenario central es una victoria relajada de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR”, así arranca el segundo párrafo de un análisis liberado por Citi, de MICHAEL CORBAT, el pasado 28 de junio, y del que no podíamos hablar ni a la sombra por aquello de la veda electoral.

“Nosotros, junto con el mercado, esperamos que AMLO elija ser conciliador en su discurso de victoria y no malgastar la buena voluntad que tendrá al principio”. Cuando usted lea estas líneas, sabrá un poco qué le depara a México.