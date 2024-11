A la sombra / Miguel Ángel Yunes

La 4T le devolvió a Miguel Ángel Yunes el favor de su voto para aprobar la Reforma Judicial y, a través de la Fiscalía de Veracruz, de Verónica Hernández Giadáns, le fueron canceladas las órdenes de aprehensión que pesaban en su contra. Por lo anterior, dicen que en la oposición veracruzana alistan una solicitud de procedencia contra la funcionaria estatal que, aunque debería tener la protección constitucional, sería sujeta de ese procedimiento pues en Regeneración Nacional han pedido ya en otras ocasiones el desafuero de esos servidores públicos.

A la sombra…

El Plan México, presentado como la estrategia insignia del gobierno para detonar el crecimiento económico, coloca en el centro del debate a un selecto grupo de empresarios que integran el recién creado Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR).

***

Altagracia Gómez Sierra, quien liderará de manera honorífica este consejo, reúne a figuras clave como Gina Diez Barroso de Diarq Holding, Blanca Treviño de Softtek y Tamara Caballero de Banco Multiva, junto a pesos pesados como Antonio del Valle de Grupo Kaluz, Rodrigo Herrera de Genomma Lab, Eduardo Tricio Haro de Grupo Lala y Juan Domingo Beckman de José Cuervo. El mensaje es claro: esta alianza público-privada busca consolidar la relocalización industrial, impulsar sectores estratégicos como la electromovilidad y la industria aeroespacial, y fortalecer la producción nacional frente a la dependencia de importaciones, particularmente de Asia.

***

La amenazante declaración de Donald Trump —emitida el lunes a través del lenguaje diplomático cauteloso de una diatriba en Truth Social— es ampliamente vista como bluff, escribe Greg Sargent en The New Republic. “Esta estrategia podría, en teoría, presionar a México para frenar el flujo migratorio, permitiendo que Trump retire los aranceles más tarde mientras presume que ya ha doblegado a México a su voluntad en el tema fronterizo”.

***

La realidad es que desde ayer Trump presume sus cartas: “Acabo de tener una maravillosa conversación con la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Ella ha acordado detener la migración a través de México y hacia los Estados Unidos, cerrando efectivamente nuestra frontera sur. También hablamos sobre lo que se puede hacer para frenar el masivo flujo de drogas hacia Estados Unidos, así como el consumo de estas drogas en nuestro país. ¡Fue una conversación muy productiva!”, escribió en su red social el presidente electo de EU. “México detendrá el paso de personas hacia nuestra frontera sur, con efecto inmediato. ¡ESTO CONTRIBUIRÁ ENORMEMENTE A DETENER LA INVASIÓN ILEGAL DE ESTADOS UNIDOS! ¡Gracias!”.

***

“Tenemos entre 12 y 14 meses para sobrevivir”, señaló un alto funcionario cercano a Nissan al Financial Times. Nissan, de acuerdo con el FT, no descarta que Honda adquiera parte de sus acciones, considerando “todas las opciones” mientras lanza una serie de medidas de reestructuración tras la caída en sus ventas tanto en China como en Estados Unidos, según las mismas fuentes. Y no hay que descartar que la llegada de Donald Trump y las amenazas que lanzó a México ya están siendo discutidas al interior de la empresa japonesa.

***

La Confederación Patronal de la República Mexicana alzó la voz ante las amenazas arancelarias del presidente electo Donald Trump, subrayando el impacto adverso que estas medidas tendrán sobre el T-MEC, pilar de la estabilidad económica regional. Desde Coparmex, que encabeza José Medina Mora, insisten en que una guerra comercial será un golpe devastador para las cadenas de valor integradas entre México, Estados Unidos y Canadá, afectando industrias clave como la automotriz y manufacturera, además de poner en riesgo millones de empleos. “Estamos convencidos de que la vía diplomática y el diálogo son las herramientas más eficaces para resolver este tipo de tensiones”.

***

Los que antes eran férreos defensores de la creación del Instituto Nacional de Transparencia para garantizar la transparencia y rendición de cuentas, hoy son los encargados de su extinción. Como miembros entonces del Movimiento Ciudadano y del PAN, algunos líderes ahora cuatroteístas festejaban el diseño institucional que se aprobó en 2014; entre esos nombres anote el de Ricardo Monreal, el de Javier Corral y el de Luisa María Alcalde.