A la sombra | Miguel Barbosa

En el marco de la cruzada contra vapeadores y cigarrillos, la administración de Miguel Barbosa en Puebla está más que dispuesta a enterrar su primer lugar en la Encuesta Nacional de Consumo de Tabaco, por lo que a unas horas de la firma del decreto presidencial, la Secretaría de Salud local, de José Antonio Martínez, desplegó un operativo masivo en el que decomisaron más de mil 945 cigarrillos y mezclas de vapeo, además de detectar 44 establecimientos con máquinas expendedoras cuyos clientes eran, en su mayoría, adolescentes.

El tema, nos dicen, es de suma importancia, ya que, de acuerdo con las estadísticas, los poblanos comienzan a vapear a los 11 años, debido a que el costo de estos productos va desde los 100 pesos, y a que hay un sinnúmero de opciones en el mercado negro a las que pueden acceder los menores. Ese es solamente un caso, reflejo de lo que sucede en todo el país con estas llamadas drogas de inicio por algunos estudiosos de las adicciones.

Nos cuentan que hasta la Semarnat, de María Luisa Albores, llegó ya más de un regaño desde el mismísimo Palacio Nacional, para que se acelere la Manifestación de Impacto Ambiental para el Tramo 5 del Tren Maya, que está suspendido hasta no contar con el mencionado permiso.

Los jalones de orejas también han sido para el titular de Fonatur, Javier May, quien llegó recientemente al encargo exactamente para acelerar la obra, y para lograr que ésta se concluya antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador concluya su mandato. Todos los observadores de la política tienen muy presente que a May ya no lo reciben en Palacio Nacional, que sí andan esperando resultados, más que problemas compartidos en público.

Que en la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz, son poco respetados los veredictos que se emiten desde las oficinas centrales, pues a pesar que Saúl Sergio Ocampo Raya, subdirector de área parte de la Dirección de Adquisiciones, dio a conocer en febrero el fallo LA-049000975-E211-2021, donde se declaraba ganadora a Ocram Seyer para el aseo de instalaciones de este año, tres meses después la subdelegada administrativa, Brenda Araceli Labrada Coronel procedió con el concurso LA-049000974-E6-2022, con el que entregó un contrato por más de 2.2 millones de pesos a Limpieza Corporativa de Sin, en coordinación con Limpieza y Fumigación Corporativa de Sin. Los testimonios refieren que el desenlace tuvo que ver con los movimientos realizados por la misma Labrada Coronel, quien no habría permitido las labores ni formalización del contrato de la primera proveedora.

Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, llamó a bajárle tres –o cinco- rayitas al encono desatado por las elecciones próximas. “Hay que usar la inteligencia y la razón. No el insulto y la diatriba, hago un llamado a todos los partidos a serenarnos y a permitir que la gente decida en su voto popular”. Las descalificaciones, las infamias y las acusaciones falsas como los espionajes, además de ser ilegales, son “una falta de confianza y de honor a la palabra”.

Para Ricardo Monreal, debe haber mesura, tranquilidad y juego limpio. Con la verdad y transparencia se le ofrece al electorado un abanico de oportunidades para poder elegir quien lo gobierne. Esto viene a cuento por la guerra de grabaciones y señalamientos entre tres en discordia: Layda Sansores, gonernadora de Campeche; Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, y Manuel Velasco, senador del PVEM, instituto político aliado a Morena. Nadie gana y todos perdemos. Tal como la amistad entre el verde y el tricolor. Una lástima, piensa el senador zacatecano.