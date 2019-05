A la sombra | Miguel Barbosa Huerta

Foto: Alejandro Oyervides

Que el tema que taladra la cabeza de MIGUEL BARBOSA HUERTA, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, es la inseguridad en Puebla, la violencia y los huachicoleros. Dicen los que saben que de ganar la elección estatal buscará que un militar llegue a combatir los males que le heredan. Su gran anhelo es que quien esté a cargo de la seguridad no sea poblano, que venga de cualquier otro lugar del país para que haga limpieza entre los grupos policiacos existentes.

***

Nos cuentan que el candidato al gobierno de Puebla impulsado por el PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, está haciendo quedar muy mal a Santiago Creel Miranda, su principal impulsor. El político dice una y otra vez que es un ciudadano y que las fuerzas que lo apoyan no reflejan sus ideas. “No represento a un partido de derecha, no represento a un partido de derecha (…) primer punto: soy postulado por tres partidos políticos que son diferentes (...) Soy ciudadano, de entrada, los ciudadanos propusieron a un ciudadano, los ciudadanos propusieron a un ciudadano, los partidos lo tomaron, no soy abanderado del PAN, ni de ningún otro partido”. Del desaire a los morenovallistas mejor ni hablar.

***

El hombre que está a cargo de América Móvil, nos referimos a Daniel Hajj, le dijo recientemente a un grupo de analistas que cree que habrá más dinero en México. Considera que eso impactará bien en sus números. Les recordó que el gobierno de México está hablando de darle dinero a los viejitos y a los jóvenes y eso es bueno, eso hará que gasten más en el prepago de servicios de telefonía e internet. Lo cierto es que también aumentaron las tarifas, sin que los clientes lo notaran mucho. Por ejemplo, una tarjeta de 100 pesos les daba 17 días de redes sociales ilimitadas, ahora solamente 15 días. ¿No le pierden?

***

Que no solamente Carlos Rojo Macedo cambió de puesto dentro del Grupo Financiero Banorte. Resulta que el presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México (ABM) y exdirector de Interacciones fue designado director general de la Oficina de la Presidencia del Grupo Financiero Banorte. Así, la oficina de infraestructura y desarrollo de proyectos de Banorte estará ahora bajo las órdenes de la dirección general de Banca Minorista, a cargo de Carlos Eduardo Martínez González.

***

Carlos de la Isla Corry es el nuevo director general Administración de Riesgos y Crédito, en sustitución de Guillermo Chávez Eckstein. Además, José Francisco Martha González está ahora a cargo de Tecnología y Banca Digital, en lugar de Manuel Romo Villafuerte, quien ya salió de Banorte. Debemos recordar que esta es una de las áreas estratégicas de la banca en general y que un error no solamente puede costar dinero y empleos, básicamente un error en esta época de hackers de gobierno puede implicar la desestabilización económica de una nación.