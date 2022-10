A la sombra | Miguel Barbosa Huerta

Que al gobernador Miguel Barbosa Huerta le puede estallar un escándalo pronto, si no lo logra amansar. Al menos seis expresidentes municipales de la zona conurbada de Puebla, en su mayoría de extracción morenista, deberán explicar el destino de más de mil 500 millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de ese estado, de Amanda Gómez Nava. Las administraciones a las que no les cuadraron las cuentas fueron las de Claudia Rivera en la capital; Mario de la Rosa, en Amozoc; Karina Pérez Popoca, en San Andrés Cholula; María Guadalupe Daniel, en Cuautlancingo; Luis Alberto Arriaga, en San Pedro Cholula, y Guillermo Velázquez, en Atlixco.

A la sombra…

Este fin de semana, el hoy coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados y exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, en coordinación con el profesor Rubén Aguilar Valenzuela, publicaron el libro titulado Jaque Mate al crimen organizado, en donde es de llamar la atención las repetidas menciones negativas que el exgobernador hace al sector de juegos y sorteos, en específico a los casinos, a quienes señala de ser los principales generadores de violencia, narcotráfico, prostitución y bueno, hasta del ocio de los coahuilenses.

***

Desde hace nueve años, cuando Moreira arribó al poder en Coahuila, no fue secreto para nadie su repudio a los casinos. Ya en 2015, el priísta dejó todo claro cuando impulsó la llamada “Ley Anticasinos” en Coahuila y dijo públicamente, antes de cerrar indiscriminadamente estos negocios, que de permitir que los concesionarios de juegos siguieran operando en la región, el estado “se descompondría en 30 días”; sin embargo, a siete años de esta decisión, tenemos claro que incluso, sin casinos, Coahuila se descompuso.

***

Dicen los que saben que llama mucho la atención que el ex Director General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Martín Adolfo Mejía Briones, sea el único sentenciado en relación al juicio que Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México llevó a cabo en relación al presunto desfalco de más de 40 millones de pesos que representó el contrato DMH-LPLO-062-14 para obras de remodelación del Mercado Escandón, en la Miguel Hidalgo.

***

Y es que, a pesar de que Mejía Briones fue encontrado culpable por el delito de abuso de autoridad y sentenciado a tres años y seis meses de prisión, su jefe directo, el ex alcalde Víctor Hugo Romo ni siquiera fue llamado a declarar, siendo que se sabe que este tipo de obras siempre llevan el visto bueno del hombre a cargo. En fin, los enterados que se lo encuentren ya le preguntarán qué pasó y en una de esas, nos cuentan a la sombra los detalles.

***

Los recorridos que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, inició por las alcaldías de la Ciudad de México no son, o dicen que no son, eventos de campaña, pero se parecen mucho. Los que saben aseguran que a los ediles de la capital se les “invitó” a tener la mayor cantidad de audiencia posible en las plazas a las que asiste la mandataria. Curiosamente también se vieron varios camiones de los que descendían personas originarias hasta de otros estados, algo así como acarreo que no es acarreo, sino poder de convocatoria.