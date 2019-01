A la sombra | Miguel Torruco

Foto: Alejandro Oyervides

La Convención Bancaria y la edición 44 del Tianguis Turístico se realizarán en Acapulco, Guerrero. El secretario de Turismo (Sectur), MIGUEL TORRUCO, presentó los detalles de los eventos y dijo “queremos calidad, no cantidad. Queremos que el país incremente las divisas y el gasto per cápita".

***

Entre el desabasto de gasolina y otros temas como la Guardia Nacional o el inicio de Jóvenes Construyendo el Futuro, otro tema como la austeridad republicana ya comenzó a mostrar su presencia este año. Además de presumir un ahorro de 15 mil millones de pesos en su primer mes como presidente y el adelgazamiento de su estructura, el SAT, dirigido por Margarita Ríos Farjat, ha pedido la renuncia de 100 mandos directivos, además de que la administración federal propuso catalogar como grave que los gobiernos estatales cometan subejercicios. La iniciativa, la cual ya está en estudio para su dictamen en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, refuerza el discurso de López Obrador de ahorrar más, eficientar el gasto y cumplir con la promesa de no recurrir a aumentar o crear nuevos impuestos para los próximos años. Queda la pregunta ¿y la reforma fiscal, para cuándo será?

***

Con el desabasto de gasolina comienzan los grandes dilemas nacionales. Como por ejemplo el que preocupa a los alcaldes del país, que si bien reconocen que la estrategia de combate al huachicoleo es necesaria y que la respaldan, de manera directa se pone en riesgo la seguridad pública. ¿Cómo es eso? En corto, le expusieron a los diputados que al no haber gasolina las patrullas no podrán hacer sus rondines habituales y no podrán combatir, dicen, a la delincuencia. En este contexto, trascendió que, por ejemplo, los policías municipales de Neza hicieron sus rondines en bicicletas, lo que le da muuucha ventaja a la delincuencia para hacer de las suyas.

***

Ya pasan de 25 los ciudadanos poblanos que quieren ser gobernadores de su entidad. Parece choteo, pero el vacío de poder en la entidad ha animado a todo tipo de personas a presentarse al cargo de gobernador interino ante el Congreso local y, a través de los partidos, son muchos más los que se están apuntando para contender por la gubernatura en las elecciones extraordinarias que deberán celebrarse en breve. Ni siquiera en Morena se están quietos, donde todo parece indicar que la línea oficial para repetir como candidato es en favor de Miguel Barbosa, ya que piensan que de última hora pudieran bajar de la contienda a éste y el abanico abrirse. Hay muchas velas prendidas en en el morenazgo poblano…

***

Y hablando de partidos políticos, ya está abierta en el INE la convocatoria para que se registren nuevas organizaciones nacionales: está más que cantado que Elba Esther Gordillo y Margarita Zavala van a promover, por separado, sus respectivas organizaciones, pero la sorpresa sería un grupo de profesores universitarios dispuestos a revivir el viejo Partido Comunista, con un ideario que ni el propio Marx se atrevería a ser tan de izquierda. Bajita la mano, este proto partido comienza a reclutar interesados en los pasillos de las universidades públicas del país, ahora que se han reanudado las clases, sobre todo las ubicadas en la Ciudad de México.