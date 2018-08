A la sombra | Moisés Kalach

Todo indica que hoy se reúnen Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade. La visita de ayer de Antonio Rojas, secretario particular del excandidato priísta a la casa del virtual presidente tuvo ese motivo. Al salir, Rojas engañó con la verdad: que le fue “a todo dar” y que “en los próximos días” se sabría el motivo de su visita. El encuentro será hoy, no después, y será sólo de civilidad democrática, al parecer nada de oferta de trabajo de por medio

…

Nos comentan que en el Congreso la oposición al partido que fundó Andrés Manuel López Obrador (Morena) y que controlará las discusiones, inició una serie de cónclaves porque prevén muy movidito el inicio del periodo ordinario.

La futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, sus subsecretarios Zoe Robledo, Alejandro Encinas y Tatiana Clouthier, así como el virtual consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y futuro secretario de Seguridad Pública, son los encargados de alinear las primeras iniciativas que enviará Andrés Manuel López Obrador. Y además el sector privado y las organizaciones civiles presionarán para discutir la autonomía de la Fiscalía General de la Nación a través de una iniciativa ciudadana.

...

No es que ande precisamente de día de campo, pero Héctor Díaz Santana, titular de la Fepade entra al mes de agosto en el mejor de los escenarios que pudo haber imaginado: sin tener los reflectores encima y sin alguna investigación escabrosa que atender de la cual dependa el resultado presidencial. ¡Vamos!, ni siquiera la extraña triangulación de recursos de Morena vía un fidecomiso para ayudar a damnificados le es problema porque ya de origen el INE, de Lorenzo Córdova, aseguró que no hay forma de probar que los recursos se usaron electoralmente. Así que sólo atender asuntos generales.

...

Los magistrados electorales comenzarán hoy con el análisis de las impugnaciones de la elección presidencial, con lo cual se abre el proceso de calificación que derivará en la entrega de constancia al virtual presidente electo.

....

Bajita la mano, en el medio académico de la izquierda y las universidades públicas anda la inquietud de formar un partido “de veras socialista”, no como el PRD o Morena, que no pasan, dicen, de ser socialdemócratas. Profesores troskistas y de izquierda moderada realizarán entre septiembre y octubre seminarios de reflexión y análisis para explorar la posibilidad si no de revivir al Partido Comunista Mexicano, cuando menos trabajar en ese sentido y ver si tendrían quórum social.

En el programa radiófonico Despierta con el sol,MOISÉS KALACH, quien encabeza el llamado Cuarto de Junto, aseguró que la agenda automotriz no está privilegiada en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero reconoció que sí toma mucho espacio en las discusiones. “Es un tema demasiado importante y muy grande”, dijo antes de tomar el vuelo que lo llevaría a Washington.