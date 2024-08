A la sombra / Mónica Soto

Como era previsible, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a cargo de Mónica Soto, avaló la elección presidencial del pasado 2 de junio. La masiva participación ciudadana y la clara ventaja de la ganadora Claudia Sheinbaum de Morena no dejaban margen de error y permitían anticipar una transición de gobierno tersa y democrática en el país como la que tendremos el 1 de octubre.

Aun así, expertos electorales nos advierten que habrá que revisar, en el futuro, los criterios con que se evalúan los procesos electorales, pues en su resolución el tribunal minimizó todo, como por ejemplo la intervención presidencial con declaraciones poco ponderadas o la violencia política que dejó más de 30 candidatos asesinados, que a juicio de los magistrados no influyeron en el resultado final de la elección presidencial. Tenemos un buen sistema electoral, pero sin duda perfectible.

A la sombra

A eso habría que agregarle la errática defensa de los partidos de la coalición perdedora, que de plano dejaron sola a su candidata, Xóchitl Gálvez, a la hora de meter impugnaciones. Alito Moreno y Markito Cortés se fueron a su casa, con sus candidaturas en la bolsa, como si nada hubiera pasado.

Y hablando del panismo, ayer Acción Nacional abrió la votación para elegir a su nueva dirigencia a la ciudadanía en general. Este fue un giro inesperado, pues se esperaba un proceso cerrado, a modo, para que la actual dirigencia impusiera a su consentido Jorge Romero, pero al final la Comisión Organizadora de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional (Concen) acordó que además de militantes, los simples simpatizantes podrán participar con voto directo. Algo es algo.

La pregunta necesaria: qué hacía el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya el jueves 25 de julio en Los Ángeles, California, porque era un día laboral. “Yo no sé nada”, reiteró ayer cuando le preguntaron sobre la nota publicada por el periodista de The New York Times, Alan Feuer, según la cual Ismael El Mayo Zambada García se trasladó a Culiacán, en Sinaloa, porque Joaquín Guzmán le pidió ayudarle a mediar en un pleito entre dos políticos locales. “Me enteré en la tarde-noche porque estaba afuera de la ciudad y lo digo claramente, estaba en Los Ángeles”. ¿Andaría de visita oficial? porque al menos en la página del Gobierno del estado no quedó registro. Solo en su cuenta de Facebook y tampoco en sus redes sociales.

Apunte la fecha. El 4 de septiembre, ya con la efervescencia por la elección presidencial en Estados Unidos, delegados de los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas, de aquel lado de la frontera, y de los estados mexicanos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Laredo y Tamaulipas participarán en una reunión plenaria del Grupo Binacional de Puentes y Cruces Fronterizos entre Estados Unidos y México.

El encuentro será en la Ciudad de México, para hablar, entre otros asuntos, de los operativos relacionados con puentes y cruces fronterizos internacionales que han estado en jaque por la hostilidad de las medidas adoptadas por autoridades texanas. Seguro que el tema de la seguridad fronteriza será un tema fundamental considerando que tanto republicanos como demócratas lo usan como arma electoral.

