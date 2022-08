A la sombra | Monserrat Caballero

De no creerse la declaración que dio la alcaldesa morenista de Tijuana, Montserrat Caballero, quien en un mensaje al crimen organizado pidió que le cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben. Ante semejante discurso, nos adelantan que en aquel estado se revisa la posibilidad de solicitar la destitución de la presidenta municipal que, en resumen, reconoció una total sumisión ante la delincuencia y hasta permiso les dio de operar en su Ayuntamiento.

***

“No vamos a permitir que ni un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas”, dijo Caballero después de que se vivió una jornada violenta la tarde-noche del viernes en Baja California. Las autoridades dijeron el sábado que fue el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el que quemó al menos 28 vehículos en cinco de los siete municipios del estado. “Les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan”.

***

Coincidentemente, en medio de la ola de violencia que atraviesa el país, con incidentes graves en Baja California, Jalisco, Guanajuato y Chihuahua, desde las cuentas oficiales del Movimiento de Regeneración Nacional se desplegó una intensa campaña para remarcar la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. “El liderazgo del presidente está más fuerte que nunca…Cada día se demuestra que amor con amor se paga”, dice la imagen que señala una aprobación ciudadana del 67 por ciento del mandatario nacional.

***

Dicen los que saben que la mirada de las autoridades está puesta en Sonora y Colima, principalmente, pues esperan que en esas zonas del país algo suceda con esta oleada de violencia que no ven alejada de un conflicto que implica todo el territorio y más allá de las fronteras donde operan los principales narcotraficantes que se pelean por México y su producción.

***

También generó muchas suspicacias María Eugenia Campos Galván este fin de semana, pues la gobernadora de Chihuahua se anduvo paseando por las calles de Ciudad Juárez invitando a la gente a salir, luego de la violenta jornada que protagonizó la ciudad fronteriza donde al menos asesinaron los narcos a nueve civiles sin la presencia del Estado para protegerlos. Los ciudadanos se quedaron a su suerte y fue muy notorio que los encargados de cuidarlos no sabían cómo responder.

***

Ah, pero como no aparecía para dar declaraciones sobre lo que pasaba en Ciudad Juárez, se mencionaba que estaba hospitalizada. Al final, el sábado dijeron esto oficialmente, ante el silencio oficial, más allá de la propaganda sobre ruedas: “El gobierno del Estado informa que la gobernadora María Eugenia Campos Galván será sometida a una intervención quirúrgica para tratar una Hernia Hiatal y reflujo gastroesofágico, padecimiento que enfrenta desde hace tiempo y que por recomendación de su médico tratante, no puede ni debe postergar más. Por tal motivo, este domingo 14 de agosto, la titular del Ejecutivo entrará al quirófano para ser operada y se prevé que el procedimiento dure varias horas”. Y más silencio.

***

Luego que El Sol de México informó que el Gobierno investiga un red de tráfico de animales marinos de EU a México, que llega principalmente a negocios en Tepito y la Colonia Morelos, nos enteramos que los comercios de mascotas en esa zona cerraron sus cortinas y escondieron las especies que ahí venden, por temor a que sean incautadas. Sin embargo la Guardia Nacional no ha informado qué acciones está desarrollando para frenar este ilícito.