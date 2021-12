A la sombra | Montserrat Caballero

Ciudadanos, investigadores, académicos y activistas manifestaron su inconformidad a la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, por la reintegración a su equipo de Gabriel Sánchez Farfán, detenido a finales de noviembre por manejar a exceso de velocidad con 277 mil pesos cuya procedencia no pudo justificar. La situación fue justificada por la propia presidenta municipal morenista, quien aseguró que el funcionario había recibido su aguinaldo en efectivo; no obstante, el Departamento de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte refirió que las dos averiguaciones que corren en contra del personaje no podrían llevarse a cabo de manera objetiva e imparcial si éste no es separado de su encargo como asistente particular del secretario de gobierno municipal Jorge Salazar.

A la sombra...

Tal como le pasó a Vivcolmex, dicen los que saben que algunos empresarios ven muy probable que se eche para atrás el contrato récord que firmó el Banco del Bienestar con Bahud Processing México, valuado en más de 18 mil millones de pesos.

***

Que hay nerviosismo alrededor del hombre de negocios costarricense Alfredo José Urcuyo Fernández por la probable cancelación de los servicios de administración de las operaciones y transacciones bancarias de tarjetas de crédito o débito del Banco del Bienestar. Mientras que otros intermediarios se frotan las manos sonrientes.

***

Nos recuerdan que los servicios subcontratados para la bancarización y la inclusión financiera de los usuarios del banco de desarrollo corren a cargo de Bahud Processing México, una empresa creada en 2018 por Urcuyo Fernández y la compañía mexicana Global Recash.

***

Supuestamente hay protocolos que marca la ley que se pasaron de largo a la hora de dar en adjudicación directa un proyecto que se sale por completo del presupuesto de la institución, que dirige Diana Álvarez Maury, por lo que el gobierno federal teme que lo terminen pagando los millones de usuarios de la banca social.

***

Que el expediente ya se encuentra en las oficinas de la CNBV, de Jesús de la Fuente, pero no sería la única dependencia en investigar el caso, ya que también lo podría hacer la Secretaría de la Función Pública, de Roberto Salcedo Aquino o la propia Fiscalía General de la República, que lleva Alejandro Gertz Manero. Aunque, con la orden del presidente de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación, probablemente todo se quede en expedientes clasificados y obras en desarrollo, y más rápido que nunca.

***

Que detrás del contrato entregado al empresario costarricense está Alfredo Orellana Moyao, asesor de la Dirección General del Banco del Bienestar. Hablando de abogados, nos aseguran los que saben que desde la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz, tienen muy observados a Juan Antonio Araujo Riva Palacio, Memo Barradas y César González. Que hay un rastreo casi personal de Gertz de este poderoso grupo.

***

Por cierto, Miguel Ontiveros Alonso, abogado de Emilio Lozoya Austin, aseguró en la audiencia realizada en el Reclusorio Norte que no le han entregado una copia del contrato de adquisición de la planta de fertilizantes de Agronitrogenrados, un documento que ya está desde hace varios meses en manos de la prensa especializada de negocios. Tal documento fue firmado por Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, quien ya hizo el primer pago de un acuerdo reparatorio por la compra del complejo petroquimico de Cosoalacaque.