A la sombra | Narendra Modi, Andrés Manuel, Jair Bolsonaro y Viktor Orbán

“Vitacilina, ya vamos a comprar también el laboratorio de vitacilina. ¡Ah qué buena medicina!”, dijo el presidente de México ayer durante su mañanera, y los que escucharon fuera de contexto pensaron de inmediato que le ardió amanecer como “El Falso Mesías” en la reciente edición de The Economist, el influyente semanario británico que dice que en un mundo plagado de populistas autoritarios, Andrés Manuel López Obrador de alguna manera ha escapado del centro de atención. Los liberales condenan furiosamente la erosión de las normas democráticas bajo Viktor Orban de Hungría, Narendra Modi de India y Jair Bolsonaro de Brasil, pero apenas notan a López Obrador. “Sin embargo, es un peligro para la democracia mexicana”.

El texto circuló aceleradamente entre muchos lectores mexicanos y extranjeros, a unos días de unas elecciones que probarán qué tanta paciencia tiene López Obrador ante las derrotas y a unos días de la visita de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos. Conviene reflexionar en cada párrafo, pero poner especial atención al remate: “EU debe prestar atención. A Donald Trump no le importaba la democracia mexicana. El presidente Joe Biden debería dejar en claro que sí. Debe tener tacto: los mexicanos son comprensiblemente alérgicos a ser empujados por su gran vecino. Pero Estados Unidos no debería hacerse de la vista gorda ante el autoritarismo progresivo en su patio trasero. Además de enviar vacunas, incondicionalmente, Biden debería enviar advertencias silenciosas”.

Casi a las 19 horas, y mucha Vitacilina de por medio, el canciller Marcelo Ebrard salió a hacerse el sorprendido por el texto, diciendo que hace unos días se reunió con el editor internacional de The Economist y demuestra que no fue sensible a uno solo de sus argumentos sobre el México que ellos perciben. “Por el contrario, a unos días de los comicios en los que los mexicanos elegiremos libremente a nuestros representantes, su medio publica un par de artículos en los que se invita a votar en contra del presidente y su partido. La opinión y el llamado sorprenden, no por la posición ideológica de su medio, sino por su virulencia y fragilidad argumentativa. Detrás de estos pareciera permear la visión de que la mayoría de la sociedad mexicana, sobre todo la de menos recursos, está equivocada y apoya a quien no debe. La portada de hoy es la síntesis de la exasperación. Se sabe que los resultados de la elección, como ocurrió en 2018, no coincidirán con lo que ustedes desean”. ¿Y si no coinciden con lo que ellos desean qué pasará? Eso es lo que nos importa a los que seguimos en este país.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, la encargada del área legal de BBVA, Karla Valenzuela, y el vicepresidente de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Sandro García Rojas, presentaron el libro Prevencion de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita en Mexico. En el evento transmitido desde el Club de Banqueros, los autores explicaron los componentes básicos del régimen de prevención de lavado de dinero y detallaron las leyes y regulaciones que componen su marco normativo.

Dicen que en el PRI nacional, que encabeza Alejandro Moreno, cayó como balde de agua fría que su partido en Baja California pidiera disolver la alianza con el PAN y PRD, que lleva como candidata a Lupita Jones, para respaldar a Jorge Hank Rhon rumbo a la gubernatura. Según dijo el presidente del Comité Directivo Estatal del tricolor en aquella entidad, Carlos Jiménez Ruiz, los priistas pidieron retirar el respaldo a la ex reina de belleza porque no cumplió con las expectativas de lo que sería una alianza ganadora, esto ¡a diez días de que se lleve a cabo la elección!

Por cierto, que otros que preguntaron dónde comprar Vitacilina fueron los Alemán, luego de escuchar durante el desayuno que ya están fuera de la jugada con su aerolínea. “No es un asunto grave porque las líneas aéreas nacionales están muy ocupadas, o sea, tienen en el mercado interno bastante demanda, afortunadamente se están recuperando los vuelos, los viajes en avión y ahora con la quiebra de Interjet hay más demanda y no van a tener las líneas nacionales ningún problema, no les afecta”, respondió Andrés Manuel López Obrador ante cuestionamientos sobre la degradación de la calificación de la seguridad aérea de este país.