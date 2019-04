A la sombra | Octavio Romero Oropeza

Foto: Luis Calderón Guerra

Dicen los que saben que los de Pemex, de OCTAVIO ROMERO OROPEZA, no tienen ganas de hacer públicos los expedientes, contratos y facturas que amparan la adquisición de 550 autotanques para el transporte de hidrocarburos, anunciada por el Presidente de México el 21 de enero de este año.

***

Petróleos Mexicanos dice que buscó los papeles solicitados por un particular a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Buscó y buscó, pero respondió que no estuvo a cargo del procedimiento de compra, sino la empresa I.I.I., S.A. de C.V. Y resulta que Instalaciones Inmobiliarias para Industrias es una filial que se rige por el derecho privado, por lo que argumentan que no están obligados a contar con la información.

***

El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Joel Salas Suárez, al abordar el tema de los autotanques de Pemex, dijo a sus compañeros que cualquier tipo de contratación distinto a la licitación abierta debe justificarse porque reduce las oportunidades de competencia entre proveedores y el margen de ventaja del sector público. “Es por esto que expertos de la academia, la sociedad civil organizada y el propio sector empresarial se muestran preocupados porque el gobierno federal ha privilegiado las adjudicaciones directas y porque consideran insuficiente la información ofrecida en conferencias o comunicados de prensa”. Está de sobra decir que se revocó la respuesta negativa de los de Octavio Romero Oropeza.

***

Que no es necesaria una nueva cédula de identidad. No lo dice un defensor de la privacidad que quiere evitar que sus biométricos aparezcan en la base de datos de los bancos, ni un hacker que desea evitar ser identificado en las calles por las cámaras de gobierno en tiempo real con pocos datos de su rostro en movimiento. "Los mexicanos ya tenemos un mecanismo eficaz, puntual, seguro de identidad, que se llama credencial para votar con fotografía”. Sí, lo dice el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello. Ese añejo debate del control de las bases de datos y los recursos parece que vuelve a revivir. Dicen los que saben que una nueva credencial de este alcance puede costar alrededor de 50 mil millones de pesos.

***

Nos cuentan que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anda muy atento porque no quiere que le piquen los ojos. “Estamos también fortaleciendo al Banco del Bienestar, queremos pronto tener siete mil sucursales para la dispersión de recursos, para que no se maneje efectivo, porque el manejo del efectivo en la entrega de apoyos es una tentación, auspicia el moche y el piquete de ojo”, advirtió. Que los más grillosos mencionaron que entonces deberían revisar los antecedentes d