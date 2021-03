Pemex, que dirige Octavio Romero Oropeza, sigue sentado en un barril de polvora. La empresa productiva del Estado reconoció un adeudo con proveedores de 66 mil millones de pesos, sin embargo, a este monto se le debe de agregar todos los trabajos que se hicieron y que no fueron reconocidos por el sistema de facturación de la petrolera y que suman casi 40 mil millones de pesos. El COPADE o Codificación de Pagos y Descuentos de Pemex no recibe el 100% de los trabajos hechos y aunque haya órdenes de trabajo lo que no hay son facturas que deban adeudarse.

Tal deuda con proveedores está dejando de ser un problema contable que se puede ir pateando hacia adelante, a convertirse en un problema social ante la posibilidad real de que quiebre masivo de empresas, con su consecuente desempleo.

**

Descarte usted que hayan acabado los encontronazos entre Palacio Nacional y el INE, de Lorenzo Córdova. Apenas comienzan y no cederán de aquí a junio. Ahora el conflicto es por la decisión de los consejeros de ajustar la sobrerrepresentación de legisladores para el partido mayoritario, que no se estaba respetando como lo mandata la Constitución, y erradicar las triquiñuelas que daban mayorías artificiales a los partidos.

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, ya se inconformó y amenaza con echar mano de su aliado, el presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, que suele darle la razón al gobierno federal en esta clase de diferendos. El quid del asunto es que el presidente López Obrador necesita mayorias calificadas en ambas Cámaras para reformar la Constitución y ponerla acorde con su plan de gobierno.

**

Esta semana toca a gobernadores panistas visitar Palacio Nacional, Diego Sinuhé, de Guanajuato, y Javier Corral, de Chihuahua, plantearán al mandatario diversos temas propiso de sus entidades, la mayoría de índole económica, pero el común denominador es este sondeo poco dismulado que hace el gobierno federal de qué hacer con el regreso a clases presenciales.

Las opiniones están divididas. La Secretaría de Educación Pública, de Delfina Gómez, busca atender la instrucción presidencial de regresar cuanto antes a las aulas en estados en semáforo verde. Hay quienes opinan que no hay condiciones de salud. Y están los que piden esperar a ver qué pasa después de la Semana Santa, por si hay una tercera ola de contagios, en cuyo caso no habría ya tiempo para vacunar a todos los profesores, ni poner al día a las escuelas antes de que acabe el periodo escolar en julio.

**

La situación de la mina de San Rafael en Cosalá, Sinaloa pudiera resolverse en los próximos días, luego de que la empresa canadiense propietaria de la concesión se reúna el día de hoy con las titulares de la Secretarías de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y Economía, Tatiana Clouthier. Darren Blasutti, CEO de Americas Gold and Silver, sostendrá conversaciones con ambas funcionarias para proponer alternativas para el reinicio de operaciones de la mina, luego de más de un año de permanecer bloqueada por un grupo de personas, encabezado por Yasser Beltrán, que están presuntamente vinculadas con el crimen organizado.

El bloqueo se justificó en un inicio por Beltrán y su grupo de aliados del sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia, argumentando que los trabajadores carecían de condiciones laborales dignas y salarios justos. Sin embargo con el paso de los meses se supo que el verdadero interés era apoderarse de la mina que explota oro, plata y zinc, así como de negocios relacionados como la transportación de materiales. De encontrarse un acuerdo entre la empresa y el gobierno, se evitará el inicio de un arbitraje internacional por el uso de la concesión.